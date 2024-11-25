參加婚宴拿喜糖「不慎跌倒死亡」！家屬怒求償63萬...判決出爐

▲老翁拿完喜糖後跌倒送醫不治。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

責任在誰？大陸有新人舉辦婚禮，按照農村習俗會朝賓客發放喜糖、喜菸，一名老翁拿了之後離開，卻不慎跌倒，搶救無效死亡，家屬氣得告上法院，要求賠償共14萬餘元（人民幣，下同，約新台幣63萬元）的撫慰金。經審理法院判決近日出爐。

據「河南省高級人民法院」微信公眾號，這對新人在去年12月於一間飯店舉行婚宴，按習俗朝「沾喜氣」的賓客發喜糖、喜菸等喜物，王姓老翁和妻兒一同看熱鬧，拿了喜物後離開，怎料行走時突然跌倒。

當下，王姓老翁的妻兒立刻打電話叫救護車，但送醫搶救仍宣告不治。家屬認為新郎和發放喜糖的人有責任，提告求償各項損失共14萬餘元。

法院審理認為，王姓老翁是具有完全行為能力的成年人，和新郎新娘雙方素不相識，明知自己患有心臟疾病，仍自願參加活動，應承擔可能造成的後果。發放喜物的過程中，現場人員沒有推擠、拉扯等行為，因此新郎及其親屬對老翁的死亡不存在過錯，且王姓老翁跌倒和飯店的硬體設施無關，因此並無安全保障方面的過錯，最後駁回家屬的訴訟請求。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，規劃婚禮者按習俗發放喜糖並無不當，也不存在推擠等行為，因此對於王姓老翁的跌倒並沒有過錯，不承擔侵權責任，且飯店已盡到安全保障義務，沒有過錯也不應承擔責任。反而王姓老翁本人及其親屬，才應該是他生命安全的主要負責人，因此法院的判決合情合理。

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