　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

參加婚宴拿喜糖「不慎跌倒死亡」！家屬怒求償63萬...判決出爐

老翁拿完喜糖後跌倒送醫不治，家屬提告求償14萬人民幣。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲老翁拿完喜糖後跌倒送醫不治。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

責任在誰？大陸有新人舉辦婚禮，按照農村習俗會朝賓客發放喜糖、喜菸，一名老翁拿了之後離開，卻不慎跌倒，搶救無效死亡，家屬氣得告上法院，要求賠償共14萬餘元（人民幣，下同，約新台幣63萬元）的撫慰金。經審理法院判決近日出爐。

據「河南省高級人民法院」微信公眾號，這對新人在去年12月於一間飯店舉行婚宴，按習俗朝「沾喜氣」的賓客發喜糖、喜菸等喜物，王姓老翁和妻兒一同看熱鬧，拿了喜物後離開，怎料行走時突然跌倒。

當下，王姓老翁的妻兒立刻打電話叫救護車，但送醫搶救仍宣告不治。家屬認為新郎和發放喜糖的人有責任，提告求償各項損失共14萬餘元。

法院審理認為，王姓老翁是具有完全行為能力的成年人，和新郎新娘雙方素不相識，明知自己患有心臟疾病，仍自願參加活動，應承擔可能造成的後果。發放喜物的過程中，現場人員沒有推擠、拉扯等行為，因此新郎及其親屬對老翁的死亡不存在過錯，且王姓老翁跌倒和飯店的硬體設施無關，因此並無安全保障方面的過錯，最後駁回家屬的訴訟請求。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，規劃婚禮者按習俗發放喜糖並無不當，也不存在推擠等行為，因此對於王姓老翁的跌倒並沒有過錯，不承擔侵權責任，且飯店已盡到安全保障義務，沒有過錯也不應承擔責任。反而王姓老翁本人及其親屬，才應該是他生命安全的主要負責人，因此法院的判決合情合理。

延伸閱讀
川普2.0助攻太空衛星ETF上漲近3％　這檔全球航太題材26日上市
得知「破公司紀錄」超正女同事單身…好奇問原因　網吐槽：大概都遇到你們這種男的
世界「最貴護照」申辦得花7480元…最便宜是這國　台灣被誇CP值高

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「不是我講的！」辜仲諒還原打擊三流說　台灣奪冠用實力回應
郭俊麟冠軍收藏家！爆哭感性交棒新世代：這是一個好的結尾
賽前喊輸了改練投手！日本外野手「撤回宣言」
陳傑憲太神了　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟
三屆元老陳冠宇淚灑冠軍戰：謝謝學弟完成贏日本夢
台灣奪冠「英雄見面會」來了！時間地點出爐
12強個人獎完整名單出爐　陳傑憲豐收4座獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

參加婚宴拿喜糖「不慎跌倒死亡」！家屬怒求償63萬...判決出爐

黃仁勳點出中國AI一大優勢　稱「日本和德國也落後」

香港航空飛福岡班機疑漏油　轉降桃園機場

中國「雙11」購物節黯然落幕　最慘電商是女裝

陸小六生霸凌小三生　派出所副所長「出手教訓」遭停職

情侶地鐵上「裙子探險」　男手腳都超忙、女猛滑手機裝沒事

體操女神改當性感網美　辣舞遭學妹狂酸：扣屎盆子！吳柳芳道歉了

陸騎士遭流浪狗撞摔車　餵食「愛心人士」挨告賠償25萬元

陸警員毆打12歲小學生　倒地之後「抓頭髮拉起來繼續打」

為「籌錢娶老婆」種植大麻　陸男婚禮一結束就被抓走！

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

吳君如全身是哏！喊許光漢「老公」超爽　謝盈萱再唱「謝謝儂」劉冠廷猛得罪人XD

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

曾頌恩「每次都不覺得輸日本」江坤宇美技連日媒都關注

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

參加婚宴拿喜糖「不慎跌倒死亡」！家屬怒求償63萬...判決出爐

黃仁勳點出中國AI一大優勢　稱「日本和德國也落後」

香港航空飛福岡班機疑漏油　轉降桃園機場

中國「雙11」購物節黯然落幕　最慘電商是女裝

陸小六生霸凌小三生　派出所副所長「出手教訓」遭停職

情侶地鐵上「裙子探險」　男手腳都超忙、女猛滑手機裝沒事

體操女神改當性感網美　辣舞遭學妹狂酸：扣屎盆子！吳柳芳道歉了

陸騎士遭流浪狗撞摔車　餵食「愛心人士」挨告賠償25萬元

陸警員毆打12歲小學生　倒地之後「抓頭髮拉起來繼續打」

為「籌錢娶老婆」種植大麻　陸男婚禮一結束就被抓走！

驚喜！台灣12強奪冠　大谷翔平IG轉發祝賀

參加婚宴拿喜糖「不慎跌倒死亡」！家屬怒求償63萬...判決出爐

「2024年第七屆同星協力轉動愛」單車環島　台南永福星星幫陪伴

40歲保全不見蹤影！同事登門驚見「赤裸腐屍」...詭異死狀曝

日本隊國際賽時隔5793天被完封　日媒痛批：被台灣屈辱完封

外媒「可能是台灣棒球史上最偉大夜晚」　日本教頭：很難敲出安打

台南Josh賽前加持成功　球迷嗨送他4字：東方神秘力量太神啦

郭國文喊「辜董加碼獎金到1億」　深夜被洗版炎上！

台南水道博物館出現新寵兒　一對大小雞陪飼主參觀古蹟很吸睛

辜仲諒宴請台灣英雄嗑燒肉　郭俊麟直播破萬聚焦陳冠宇一件事

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

大陸熱門新聞

黃仁勳點出中國AI一大優勢　日德也落後

中國「雙11」購物節黯然落幕　最慘是女裝

情侶地鐵上「裙子探險」　男手腳都超忙

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

陸小六生霸凌小三生　警出手教訓遭停職

日本AV女優香港被捕！最優秀新人也捲入

體操女神改當性感網美！吳柳芳道歉了

中國女子「相親沒停過」　3個月暴賺135萬

中國國企龍頭「副總經理」馬建軍驚傳墜樓死亡

陸騎士被流浪狗撞摔車　餵食者賠償25萬元

參加婚宴拿喜糖「不慎跌倒死亡」！家屬怒求償63萬

香港航空飛福岡班機疑漏油　轉降桃園機場

陸車主好心出借小米SU7　竟被開去拍車震A片

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

12強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

日投挨兩轟不甘心　讚台灣強隊

陳傑憲MVP　美棒球名記者：他可以馬上打大聯盟

辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

中華隊「台灣英雄見面會」26日舉辦！

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

辜仲諒還原打擊三流說：這是WBSC講的

日本網友震驚轉念：台灣贏了也沒關係

日投手秒拿掉銀牌：不是我想要的顏色

日媒又追問「換投風波」　曾總回應

投手超強宰制12強！林岳平終於受訪

賽前喊輸了改練投手！日本外野手「撤回宣言」

狂賀中華隊奪冠！3大手搖飲「買1送1」限時搶喝

郭俊麟冠軍收藏家！這次大爆哭

更多

最夯影音

更多

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面