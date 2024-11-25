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美式賣場黑五超級優惠，優質床墊搶試躺！夜夜失眠不再愁，全美銷售冠軍名床席伊麗，助你找回久違的香甜好眠！

Sealy席伊麗,黑色星期五購物節,黑五,美式賣場,睡眠,床墊,護背,星級飯店（圖／品牌提供）

▲全台最大美式賣場一年一度的黑色星期五購物節登場，全美銷售冠軍名床Sealy席伊麗的展區出現熱鬧排隊等試躺的場景。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

現代人壓力如山大、作息紊亂，導致失眠、淺眠成為普遍困擾。能舒適睡個好覺是許多人的共同奢望，甚至還會特地安排紓壓行程，認為只有在高檔飯店才能體驗到頂級的睡眠，花了上萬元住飯店，只為求一夜好眠。但你知道嗎？知名美式賣場好市多黑色星期五購物節促銷期間，一年一度的僅此一檔機會，讓消費者只要花1萬多元起，就能把備受口碑好評的頂級品牌Sealy席伊麗床墊直接帶回家，輕鬆入手五星級舒適好眠。每天平均花費僅幾十元，換來無價的高睡眠品質，每天睡得香又甜！

Sealy席伊麗,黑色星期五購物節,黑五,美式賣場,睡眠,床墊,護背,星級飯店（圖／品牌提供）

▲民眾試躺後，對Sealy席伊麗的舒適性、承托性感到驚嘆。

全台最大美式賣場一年一度的黑色星期五購物節來了，2024年眾多快閃促銷、限定優惠襲來，活動開跑首日就掀起瘋購熱潮，現場滿滿人潮不間斷，全美銷售冠軍名床Sealy席伊麗的展區更是人氣爆棚，出現熱鬧排隊等試躺的場景，大家都想親自感受這款深受全球用戶喜愛的床墊魅力。幾乎每個人試躺過後都忍不住發出驚嘆，「支撐力超強！」、「躺下去不會陷，腰部立刻被托住了！」、「真的有感！躺著整個身體很放鬆，沒有壓迫感。」

如何挑選床墊才能解決睡不好、睡不深的問題？與個人的舒適度偏好和睡眠姿勢等因素有關，全美最受信賴床墊品牌第一名的Sealy席伊麗提供各種床墊系列滿足不同睡眠需求，包含舒適性、承托性、耐用度，能夠打造完美貼身支撐，在亞太區設專業立研發中心，不僅與骨科專家共同設計，還利用大數據調整床墊結構，無論是側睡、仰睡或翻身，身體的每一處都被溫柔承托，躺下的瞬間就徹底放鬆。

Sealy席伊麗,黑色星期五購物節,黑五,美式賣場,睡眠,床墊,護背,星級飯店（圖／品牌提供）

Sealy席伊麗於1881年創立至今，不斷創新且致力提供消費者具支撐力和承托耐用的優質床墊、打造夜夜好眠，不但深受全球消費者信賴與好評，也是全球頂級飯店偏好愛用床墊品牌，如台北寒舍艾美酒店、香港四季酒店、新加坡濱海灣金沙酒店等都指定使用。研究發現，床墊的支撐力至關重要，許多的睡眠問題可能是支撐力較差的床墊妨礙熟睡所導致，一旦選購了品質更好的床墊，從而以正確撐托的體態躺在床墊上，無論什麼年齡層，睡眠品質都能得到改善。

席伊麗床墊的好評口碑深植許多消費者心中，出國入住五星級飯店，很大的機會睡的就是Sealy 席伊麗，而且好睡到讓人恨不得把床搬回家！迫不及待想入手Sealy席伊麗床墊了嗎？Sealy席伊麗床墊為全美銷售冠軍，台灣擁有超過40家的百貨專櫃及自營精品館門市，提供高品質床墊諮詢及試躺服務；而在知名美式賣場及線上購物網站也能選購獨家販售款。全台知名美式賣場獨家嚴選高CP值的入門款式，讓消費者能輕鬆沒負擔的體驗Sealy床墊帶來的夜夜好眠。不少人早早就看準黑五會有特價優惠，專程來挑張好床，幫自己和家人打造健康睡眠。2024年好市多場黑五超級優惠期間，席伊麗「活力Sunshine」標準雙人床款（152*190cm）限量價18,999元，對於有孩子的家庭或享受大床的人，也可選擇加大雙人床款（183*190cm），限量超值價22,999元即可輕鬆入手，再享免運直送到家。現場一對年輕夫妻興奮表示：「我們在寒舍艾美酒店住過，對席伊麗床墊印象超深刻，睡得真的很舒適，現在看到CP值這麼好的價格和免運，當然要趁機入手。」

Sealy席伊麗,黑色星期五購物節,黑五,美式賣場,睡眠,床墊,護背,星級飯店（圖／品牌提供）

▲Sealy席伊麗在黑五祭出超級限量優惠。

為了讓更多消費者輕鬆選購，Sealy席伊麗黑五限量優惠期間，美式賣場線上平台同步開賣，只要動動手指，隨時隨地輕鬆下單，年度超值特惠僅限2024/11/25（一）到2024/12/1（日）短短7天，經典「護背床墊系列」限時限量，不到2萬元起就能換來夜夜好眠，不論你是因為工作壓力大導致淺眠，還是想提升全家人的睡眠品質，都別錯過這一年一度Sealy席伊麗的黑色星期五購物節超值優惠，趁現在就把香甜好眠搬回家！

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