不只疾管署！立委爆衛福部「還有3司長」涉霸凌　叫邱泰源快查

▲民眾黨立委陳昭姿受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公部門霸凌案延燒，衛福部在疾管署爆出「土皇帝」組長霸凌下屬之後，民眾黨立委陳昭姿今（21）日透露，近日陸續接獲不少霸凌投訴，就她所知，衛福部至少有3名女性司長涉及職場霸凌，直呼衛福部長邱泰源不要袒護，要加油趕快查。

陳昭姿今早在立法院衛環委員會質詢時出示匿名粉專的文章，質疑衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟有霸凌行為，劉玉娟立即回應「這不是我」，衛福部部長邱泰源也表示被指控者的背景與劉玉娟不符。陳昭姿後續在SMA病友活動中受訪解釋，劉玉娟案件是民眾直接陳情，和粉專文章不是同一案件。

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陳昭姿表示，陳情人指劉玉娟是長期的霸凌案件，行為更是早在到衛福部本部社保司任職之前，是在健保署台北業務組時期。她抱怨邱泰源今早馬上用工作認真來回答，但工作認真和有沒有霸凌根本兩件事情，邱泰源不應該袒護。

陳昭姿指出，就她目前掌握，衛福部至少有3名司長涉及霸凌，除了社保司的陳情，另有粉專貼文揭露的司長，其他委員辦公室透露另一名司長也涉霸凌，「很遺憾，我目前看到都是女性。」

▲衛福部長邱泰源於立院衛環委員會詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

陳昭姿今早揭露臉書粉專貼文則是2023年6月張貼，指稱該名司長在外標榜其年輕優秀，實際則是霸凌所屬的無良長官，不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求所屬24小時on call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾盡崩潰，自己則早早下班，完全不用負責。至於該司長身份，陳昭姿強調已經交由邱泰源調查。

該貼文有網友點名是霸凌者指的是心健司長，而當時的心健司長今年已經調往健保署任職。健保署長石崇良今日受訪表示，健保署目前也在了解署內霸凌情況，至於網友所提的情況，還會進一步瞭解。但若如外界猜測內容，霸凌案件發生時不在健保署，且委員質詢內容已經交給部長，健保署會在部長有所指示時，全力配合。