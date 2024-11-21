車禍升學夢碎彭如瑩苦學服裝設計　全國身障技能競賽拿下佳績

▲彭如瑩車禍術後重生，苦學服裝設計考取服裝乙丙級。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高三畢業前的一場嚴重車禍，讓人生正要啟程的彭如瑩，歷經漫長的手術及復健治療，升學夢碎，重新站起來的她，憑藉著對服裝的興趣與喜愛，報名參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署辦理的服裝職訓課程，不僅考取女裝專業證照，並在全國身心障礙者技能競賽，一舉拿下「基礎女裝」職類銅牌。

領有輕度肢體障礙手冊的彭如瑩，在參訓的過程中，越是深入學習，越激發她的熱忱，從基礎的服裝縫製、剪裁、打版到設計、製作，彭如瑩逐步掌握紮實的專業知識與技能，不僅成功考取女裝丙級和乙級技術士證照，在訓練師徐彥芬的細心指導與鼓勵下，參加今年第18屆全國身心障礙者技能競賽，憑著穩健扎實的基本功，首次參賽便拿下銅牌佳績。

▲彭如瑩車禍術後重生，在訓練師徐彥芬(左)指導下考取服裝乙丙級。（圖／桃竹苗分署提供）

這次競賽不僅讓她獲得榮譽，更加深她想在服裝領域深耕的決心與信心;彭如瑩期許自己深耕服裝專業技術，未來投入職場成為一名專業的服裝樣品師。

桃竹苗分署長賴家仁表示，身心障礙者在生活、學習和就業的過程中，常面臨比一般人更多的挑戰，需要克服身體上的不便並付出更多的努力。彭如瑩能克服重重困難，甚至在服裝領域上走出屬於自己的一條路，充分展現她的堅韌毅力和對服裝產業的熱愛；這也證明只要提供適當的訓練和支持，身心障礙者也能在自己熱愛的領域發揮潛力，實現自我價值。

桃竹苗分署擁有完善的服裝職業訓練教學環境，在訓練設備上是結合業界引進新型縫製機具及具特色的3D服裝數位設計軟體，能讓學員接受從基礎到深度的全面學習，為未來的職業發展打下堅實的基礎。桃分署在114年將開設117班自辦職前訓練課程，遠地學員可安排住宿並在結訓前辦理企業媒合就業，歡迎年滿15歲以上想學習工作技能找工作的失、待(轉)業民眾報名參訓，更多課程歡迎上台灣就業通https://www.taiwanjobs.gov.tw/找課程及桃竹苗分署網站https://thmr.wda.gov.tw/查詢及報名，相關問題可電洽03-485-5368轉分機1602-1641自辦訓練科洽詢。