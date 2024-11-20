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視覺功能障礙引導標線+智慧語音號誌　視障朋友通行安全再升級

▲▼視障,視障引導標線,手機APP,語音輔助。（圖／新北市政府交通局提供）

▲視障朋友通過路口安全性提升了。（圖／新北市政府交通局提供，下同）

生活中心／綜合報導

為了提升視障朋友通行路口的安全性，新北市交通局展現全國領先作為，於醫院、火車站及捷運站周邊共47處路口增設視障引導標線，數量為全國之最。除了原本「布穀聲」、「鳥鳴聲」的視覺功能障礙語音號誌之外，還在板橋火車站、國立台灣圖書館及新莊盲人重建院等重要路口，導入升級版智慧語音號誌，視障朋友只要透過手機APP語音輔助及藍芽自動觸發設備，就可以掌握行人號誌綠燈剩餘秒數，提供視障朋友安全、友善的通行環境。

▲▼視障,視障引導標線,手機APP,語音輔助。（圖／新北市政府交通局提供）

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▲透過手機APP語音輔助及藍芽自動觸發設備，可以掌握行人號誌綠燈剩餘秒數。

交通局專門委員林昭賢表示，新北市目前於市境內共設置了47處路口的視覺障礙引導標線及37處路口的視覺功能障礙語音號誌，在規劃前多會與視障團體及工務單位進行會勘或會議討論，並搭配佈設「定位磚」或改善人行道；林昭賢說，相關設施建置後，並與視障協會合作辦理相關教育訓練及意見交流，視障朋友實際體驗並提供意見回饋，交通局都納入檢討改善，例如國立台灣圖書館旁的中和區中安街與中和路400巷、伊甸社會福利基金會愛明發展中心的板橋區廣權路與五權街口，以及新店區大坪林捷運站周邊和二十張路等地的視覺障礙引導標線，都經過多次調整優化，以更貼近使用者需求。

▲▼視障,視障引導標線,手機APP,語音輔助。（圖／新北市政府交通局提供）

▲原本路口即有「布穀聲」、「鳥鳴聲」的視覺功能障礙語音號誌。

▲▼視障,視障引導標線,手機APP,語音輔助。（圖／新北市政府交通局提供）

▲新北市目前於市境內共設置了47處路口的視覺障礙引導標線及37處路口的視覺功能障礙語音號誌。

交通局表示，交通部與內政部於今年7月22日修訂的「道路交通標誌標線號誌設置規則」中，針對視覺障礙引導標線及視覺功能障礙語音號誌均有相關規範，交通局即依相關規範設置視障引導設施，針對部分人行道未設置定位磚，以及引導標線遇人孔蓋中斷等問題，交通局將儘速與工務單位研議改善方案。
 

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