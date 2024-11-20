米街廣安宮建醮慶成　傳統藝術再現府城風華

▲暌違72年再次舉辦建醮的「米街廣安宮甲辰年慶成祈安三朝建醮」活動圓滿完成，宛若市中心的在地信仰嘉年華，讓民眾看見道地的傳統藝術，體驗府城信仰的豐富面貌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暌違72年再次舉辦建醮的「米街廣安宮甲辰年慶成祈安三朝建醮」活動，11月11、12、13日一連三天舉辦盛大入醮儀式，並於11月16日舉辦普度植福，圓滿完成，宛若市中心的在地信仰嘉年華，讓民眾看見道地的傳統藝術，體驗府城信仰的豐富面貌。

米街廣安宮此次建醮，有全台開基永華宮、中營慶福宮、開基昆沙宮、祀典興濟宮等多達二十六間宮廟參與，甚至有遠從台北來的大龍峒保安宮共襄盛舉，普度供品琳瑯滿目，場面壯觀，吸引不少路人圍觀。

這次活動在建醮主任委員葉炳南、總主會蘇奕榮帶領下，用高規格的科儀與活動，敬天地，禮神明，讓人感受到台南虔誠信仰的凝聚力。除了邀請在地知名劇團秀琴歌仔戲一連演出4天，還有鶯藝歌劇團、興福魁儡戲李添福等表演，讓人目不暇給。普度會場的「宴王」擺設中，還陳列了瀕臨失傳的紙糊工藝「轎頂尪」，十分罕見。由於米街廣安宮位於中西區古蹟名勝林立的舊城區，許多外國觀光客造訪時，也好奇此次建醮活動，紛紛駐足觀賞。

配合普度，米街廣安宮也特地申請西門路二段、民族路二段及其他熱門觀光街道等部份道路路權，台南市警二分局民權派出所也用心妥善規劃，鄰近的海安派出所、長樂派出所更派員支援，通力合作，活動期間井然有序，共同成就這場盛會。

活動期間恰逢天兔颱風來襲，信徒原本擔心颱風攪局，所幸天公作美，天兔颱風於11月16日中午前轉弱為熱帶性低氣壓，讓普度植福活動順利舉行。時值台南四百的歷史性時刻，期待在地信仰能夠結合豐富的傳統藝術成果，讓更多人看見台南文化的生命力。