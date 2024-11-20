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哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車

▲▼哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車。（圖／高雄市文化局）

▲哈瑪星園區「鐵道音樂市集」，集結創意鐵路便當，百年軌道展31輛火車。（圖／高雄市文化局）

記者林育綾／綜合報導

高雄推出濱線觀光列車「哈瑪星號」，也即將在百年鐵道上展出31輛火車，重現「哈瑪星鐵道園區」魅力，11月30日起連續3個周末都將舉行活動，首周登場「鐵道音樂市集」，還有創意鐵路便當大集合，集結上百攤市集品牌、多組樂團及DJ演出，度過悠閒周末時光。

▲▼哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車。（圖／高雄市文化局）

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▲百年軌道展出31輛火車。（圖／高雄市文化局）

「鐵道音樂市集」首周，邀請了15間名店特製限量鐵道便當，結合市集與精彩音樂演出，重現過去熱鬧的繁榮盛況。不同於一般的鐵路便當，15家特色品牌當中，除了有首次出攤的高雄在地餐飲品牌，還有特地南下高雄的中北部店家一同參與，11月30日、12月1日下午3點起，在哈瑪星鐵道園區開賣。每間店每日限量50個，特價149元，風格各異。

有充滿古早味的柴燒高麗菜飯、從台灣小吃為發想結合義式作法脆皮豬五花、東京風乾咖哩鐵路便當，更有素食者也能品嚐以天然水果製作的蒟蒻便當、結合古早味飲品的酸梅冰便當⋯等，意想不到的創意口味等著大家來現場嘗鮮。

▲▼哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車。（圖／高雄市文化局）

▲「鐵道音樂市集」首周，邀請了15間名店特製限量鐵道便當。（圖／高雄市文化局）

享用完的便當空盒，還可以投入品牌攤位前的便當投投樂，支持喜歡的品牌，活動期間於創意火車便當攤位購買限量便當，即贈送花宇繽菓室霜淇淋兌換券一張，品嘗完便當後能夠用霜淇淋作為結尾，盡情享受最飽足的火車之旅。

▲▼哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車。（圖／高雄市文化局）

▲▼哈瑪星園區連3周舉行「鐵道音樂市集」。（圖／高雄市文化局）

▲▼哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車。（圖／高雄市文化局）

鐵道音樂市集邀請多組音樂演出，陣容曲風精彩豐富， 如剛發行新作的高雄在地樂團薄荷綠工廠、「台語詩人」金曲歌王謝銘祐、民謠搖滾樂團Little Shy on Allen Street。而曲風多元的EASY SHEN這次將特別與劇場樂師嗩吶手許家銘攜手合作，來自倫敦擅長結合管弦與嘻哈的Lazy Habits將與怪物新人Dac共同演出，皆帶來新穎的聽覺感受。喜歡互動演出的朋友們別錯過黑狼黃大旺熱鬧的「黑狼低膽固醇那卡西」，以及⺠⽣電氣團隊與DJ Han Chen融合電子音樂與在地文化的表演。

▲▼哈瑪星園區「鐵道音樂市集」！創意鐵路便當、百年軌道展31輛火車。（圖／高雄市文化局）

▲哈瑪星園區舉行「鐵道音樂市集」。（圖／高雄市文化局）

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