波羅的海2海底電纜遭切斷　金融時報：瑞典追查中國船隻

▲ 中國註冊船隻Yi Peng 3。（圖／翻攝自marinetraffic）

文／中央社

北歐波羅的海2條海底光纖通訊電纜被切斷後，調查人員現正注意一艘中國散裝貨船動向。歐洲對潛在破壞行為不安情緒加劇之際，這是近幾個月來第2起這類調查。

英國「金融時報」報導，受損的是一條連接瑞典與立陶宛與一條連接芬蘭與德國的海底電纜。船舶追蹤服務網站Marine Traffic數據顯示，兩條電纜被切斷的時間點前後，中國註冊船隻「一鵬三號」（Yi Peng 3，音譯）曾航行通過附近。

一鵬三號當時正從俄羅斯的烏斯盧加港（Ust-Luga）前往埃及塞得港（Port Said）。

金融時報引述知情人士的話指出，瑞典已針對這兩起事件展開調查，並正在研究一鵬三號可能涉及的角色。

瑞典政府婉拒針對中國船隻一事置評。然而，有官員指出，警方將與海岸防衛隊和武裝部隊合作，調查這艘船的動向。

1年多之前，一艘懸掛香港旗的中國貨櫃船Newnew Polar Bear損壞了芬蘭與愛沙尼亞之間一條重要波羅的海天然氣管線。芬蘭和愛沙尼亞當局至今未對外說明他們認為這起事件為蓄意為之還是意外。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天表示，短短24小時內有兩條電纜遭切斷，恐是遭人蓄意破壞，且可能是混合戰（hybrid warfare）手段。

他補充說，「沒人相信這些電纜是意外被切斷…因此，在不確切知道出自誰之手的情況下，我們必須聲明這是一個『混合』之舉。我們同時必須在還不知情情況下，假定這是蓄意破壞的行為。」

一鵬三號船東Ningbo Yipeng Shipping總部位在中國東部港口城市寧波附近，名下只有兩艘船，一鵬三號為其中之一。

金融時報目前無法立即聯繫上船東。中國駐瑞典大使館說，「我們沒有關於這方面的資訊」；中國駐芬蘭大使館則沒有回應置評請求。

芬蘭官員昨天呼籲謹慎行事，並建議切勿倉促做出結論。赫爾辛基當局表示，中國曾配合他們在2023年天然氣管線受損事件的調查工作。

德國、瑞典、芬蘭和立陶宛政府對海底電纜被切斷一事「極度關切」，且不排除為蓄意破壞之舉。

這4國的部長發布聯合聲明表示，「評估這類局勢時，必須以俄羅斯對這個地區構成的威脅日增當作背景條件。這包括在歐洲混合活動次數增加。」

立陶宛國防部長卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）補充說，「調查工作結束後，歐洲聯盟和成員國必須充分運用最新制裁措施，用以因應這類破壞關鍵基礎設施的行為。」（譯者：蔡佳敏／核稿：劉文瑜）