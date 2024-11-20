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埔里鎮農會「茭點女神」與民視簽經紀約　順道推銷百香果

▲埔里鎮農會「茭點女神」與民視旗下經紀公司簽約，並舉辦農特產快閃市集。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲埔里鎮農會「茭點女神」與民視旗下經紀公司簽約，並舉辦農特產快閃市集。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮農會「茭點女神」選拔冠軍吳若湄、季軍林靖軒，19日與民視旗下經紀公司鳳凰藝能簽約，同時舉辦農產推薦會、「埔里茭點農產及青農快閃市集」，大受民視員工及附近遊客歡迎，百香果等農特產在活動開始前就被搶購一空，還成交大批預購訂單，買氣強強滾。

昨天的「埔里茭點農產及青農快閃市集暨茭點女神簽約活動」，身著雪白連身短裙裝的吳若湄、林靖軒亮麗登台後，由民視鳳凰藝能公司總經理趙善意遞交簽約書，南投縣長許淑華率縣政府農業處團隊出席，埔里農會總幹事江林瑤、埔里青農聯誼會長蔡永鴻都到場，共同見證。

▲埔里鎮農會「茭點女神」與民視旗下經紀公司簽約，並舉辦農特產快閃市集。（圖／南投縣政府提供）

特別與會見證許縣長笑開懷的強調指出，縣府會持續鼓勵縣內各農會及青農舉辦類似快閃市集，讓在地青農有機會和消費者面對面，並提供擁有產銷履歷的優質農產，除了拓展行銷也透過產地直送達到響應低碳環保的目標。

▲埔里鎮農會「茭點女神」與民視旗下經紀公司簽約，並舉辦農特產快閃市集。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，南投縣花卉、茶葉、青梅產量都在全國數一數二，其中花卉以埔里鎮占大宗，埔里茭白筍、百香果同樣在全國市占率達到8、9成，而且一年四季都盛產；而這次配合與民視鳳凰藝能的簽約儀式，同場舉辦農產快閃市集，讓埔里青農秀出品質最好的茭白筍、百香果、埔里農會玫瑰醬、玫瑰花醋及最優質的香菇、玉米及手工巧克力，在原本就是南投縣觀光大使的茭點女神用心推薦下，果然熱賣。

許淑華說，感謝消費者對南投青農的肯定與支持，而埔里農會為吳若湄、林靖軒媒合展現自我的新舞台，相信未來會成爲閃耀演藝界的新星。

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