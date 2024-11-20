高科大黑幕！32萬可買「博士學位」　教授還性侵女學生

▲國立高雄科技大學（圖）遭檢方查出教授收賄、性侵等醜聞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

另外一所爆發醜聞的是國立高雄科技大學，3年前本刊曾報導該校現任校長楊慶煜，2016年參選校長時，獲校友總會長、人工牙材大廠鴻君科技老董鄭鴻君力挺，順利當選；後來鄭考取該校工管研究所博士班，楊為報答，要求鄭的指導教授王嘉男提供2篇國際期刊論文，讓楊、鄭二人共同掛名，幫鄭順利畢業。

不過，高雄科大否認此事，教育部也稱大學自治、無法介入；沒想到去年總統大選期間，橋頭地檢署偵辦三聯國際吸金案主嫌、中華致公黨榮譽主席徐少東從事統戰活動案，意外發現徐曾匯款給他的博士論文指導教授王嘉男，進而連帶查出王和另一名教授唐惠欽販賣學位，幫在職專班的研究生找槍手代寫論文。

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▲高雄科技大學教授唐惠欽（圖）幫研究生找槍手代寫論文，另涉性侵女學生。

檢方追查發現，被楊慶煜護航取得博士學位的鄭鴻君，曾經匯款32萬元給王嘉男，由王找來一名越南公費生幫鄭寫論文，並護航鄭通過口試。

全案最近偵查終結，檢察官將王嘉男、唐惠欽依收賄及偽造文書罪起訴；鄭及其他5名違法買學位的研究生也一併遭起訴。另外，唐還涉嫌性侵一名女研究生，被檢方依權勢性交罪起訴、向法院求處重刑。

▲高科大教授王嘉男（圖）涉嫌收錢代寫論文，遭檢方起訴。

針對相關指控，台中科大指出，林姓秘書升遷符合行政院及學校的人員晉升任用辦法，由校長圈選面試委員也合乎規定；另陳姓教師為碩士，但有教授資格、符合其外語專業，雖教育部建議改善，但學校發函回覆後，後續教育部再無意見；洪姓教師在聘任上也符合專業，且學校同時有不少教師被聘任至該系，並非獨厚洪一人。

此外，對於鄭姓教師涉性平案卻被校長推薦擔任工程會委員，台中科大說，鄭師會被推薦為工程會委員是因其專業，與性平案無關，教育部知悉後也已撤銷其資格。

台中科大表示，投訴人從半年前就開始向監察院、教育部及媒體陳情投訴，但校長在人事及行政上均合法合規，也都查無不法，明顯是挾怨報復，企圖利用輿論帶風向。

▲牙材廠老董鄭鴻君（圖）花32萬元找槍手代寫論文，取得博士學位。

中山大學則表示，學校處理學術倫理檢舉案依「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」辦理（請見附件）。受理本案後，依上述處理原則辦理，送管理學院成立審定委員會審理，經審定委員會決議送三位校外專業領域公正學者審查。

3位校外審查委員比對相關資料後，認定被檢舉人的碩士學位論文部分引註有瑕疵，多數外審委員認定，上開論文瑕疵尚未達違反學術倫理之重大瑕疵程度。

經審定委員再次詳細審閱檢舉人及被檢舉人所提出之相關資料，就3位校外審委員所出具之審查意見、被檢舉人到場陳述、指導教授書面陳述，本於公平、公正、客觀之原則，綜合判斷後認為被檢舉人論文撰寫確有部分引註不當之瑕疵，未達應予撤銷學位之重大瑕疵程度。

基於維護學術倫理與教育品質之目的，及保障學生基本權利，應予被檢舉人限期補正其論文瑕疵之機會，並參照外審委員審查意見予以詳實完備全文引註補正，後送其指導教授確認。已請被檢舉人依處理原則第7條第2項完成補正程序，並已於2024年10月24日分別函復檢舉人及被檢舉人本案審定結果。

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