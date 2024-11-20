台中科技大學囂張校長　強升女祕書、推性侵犯當評委

▲國立台中科技大學（圖）爆發校長違法讓親信晉升爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

創校超過百年的國立台中科技大學，今年5月才由校長陳同孝發布新聞，稱該校在少子化的挑戰下，整體新生註冊率高達95％、五專部註冊率更達百分之百，還獲得傑出校友、新光銀行董事長賴進淵推薦，十分風光。不過，該校一群教職員卻向本刊投訴，指陳同孝問題很大，不僅私相授受，甚至包庇親信，引發許多爭議。

Ａ教授指出，陳同孝2019年起擔任中科大副校長兼教務長，一直由九職等的林姓女公務員擔任祕書，但陳去年8月晉升校長後，便假借行政院人事行政總處修正「公務人員陞任評分標準表」，要求學校人事室更改「職員陞遷序列表」，協助林晉升為十職等的專門委員。

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▲台中科大校長陳同孝（左）遭控護航林姓祕書（右）違法晉升。

不過，公立學校人員若有重要升遷，須具備重大殊榮、優秀工作表現、特定語言能力三大條件，林姓祕書都不符合。此外，陳同孝還親自參與林的晉升面試、圈選他屬意的3位評審，如此瓜田李下的操作引發不少反彈。不只評分標準有問題，Ａ教授說，依規定晉升十職等專門委員，須具備薦任九職等的組長資歷，林沒當過組長，就直升專委，不但資格不符，也違反程序。

▲投訴人出示教育部公文，痛批台中科大校長私相授受。

另一名Ｂ教授也指控，陳同孝擔任副校長期間，讓一名與他友好、僅有碩士學歷的陳姓教師，違法擔任台中科大附設空中進修學院應用外語科主任，遭教職員向監察院及教育部檢舉，監院調查後認定，陳姓教師雖取得英語系國家學校的學位，但其專業領域並非外語，不具資格，糾正台中科大。

Ｂ教授還爆料說，陳同孝讓另一名陳姓好友擔任商業經營系主任，並為他申請永久免評鑑。此外，還將一名專長為機械工程的洪姓教師，聘為商業經營系的副教授，半年內又將其改聘至資工系，一路護航洪升等。更扯的是，陳同孝還推薦一名性侵女職員的鄭姓教師，擔任行政院公共工程委員會的採購評選委員，教育部得知後，已在今年5月令校方循程序撤回推薦。

針對相關指控，台中科大指出，林姓秘書升遷符合行政院及學校的人員晉升任用辦法，由校長圈選面試委員也合乎規定；另陳姓教師為碩士，但有教授資格、符合其外語專業，雖教育部建議改善，但學校發函回覆後，後續教育部再無意見；洪姓教師在聘任上也符合專業，且學校同時有不少教師被聘任至該系，並非獨厚洪一人。

此外，對於鄭姓教師涉性平案卻被校長推薦擔任工程會委員，台中科大說，鄭師會被推薦為工程會委員是因其專業，與性平案無關，教育部知悉後也已撤銷其資格。

台中科大表示，投訴人從半年前就開始向監察院、教育部及媒體陳情投訴，但校長在人事及行政上均合法合規，也都查無不法，明顯是挾怨報復，企圖利用輿論帶風向。

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