1年半了！「台灣8000萬賑災款」尚未給土耳其　貝殼放大：分期撥款

▲遭控扣留土耳其台灣中心善款，貝殼放大（圖）強調基於把關才扣住款項，但雙方已協議分期撥款。（翻攝貝殼放大臉書）

圖文／鏡週刊

土耳其台灣中心去年初透過國際人道建築與教育協會，與貝殼放大所屬「挖貝」平台合作推出募款計畫，在名人號召加持下，吸引近2萬8千人響應，未料卻爆發金流爭議，吹哨者爆料，指當時所募約8千萬元的善款，遭貝殼放大扣留超過一年。對此，貝殼放大執行長林大涵昨（18日）接受本刊採訪回應，今年中收到協會律師函之前，已陸續撥付共2,300萬元給協會，以協助土耳其居民，並非如爆料所言扣留8千萬元那麼多，而收到協會律師函後，雙方協議採定期定額撥款，從去年至今總計已撥付超過4千萬元。

林大涵也強調，當初是因提案的協會遭疑有不當勸募，基於替計畫執行嚴謹度、金流透明度把關，才沒有直接結案，而是先暫時保留款項，待爭議釐清後才匯出，且此計畫執行期3至5年，平台須把關計畫執行及財務狀況，後續若贊助者有疑慮想退款，也會協助處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲去年2月，土耳其接壤敘利亞邊境發生規模7.8強震，造成嚴重死傷。

當初發起募款的國際人道建築與教育協會執行長裘振宇，昨也以文字回覆本刊表示，當初給貝殼放大的律師函，是「新進同仁未究明過往情況時盤點不慎誤發」，協會亦很快與挖貝平台說明釐清，並強調，土耳其台灣中心自始至終均感謝挖貝平台和所有支持者的協助，若無當時的即時支援，台灣中心絕無可能運作至今日。

▲當初發起募款的國際人道建築與教育協會執行長裘振宇，18日以文字回應善款爭議。

裘振宇表示，此案為3年計畫，挖貝均有依與協會協議與公益勸募條例，就台灣中心的財務運用計畫分期撥款，也有計算孳息；而土耳其現場運作複雜，要確保即時服務無礙，更要讓款項支用明確，「分期支領專案款項才符合實際需求。」



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】挖貝遭控扣8千萬善款逾1年 土耳其台灣中心爆金流爭議

【賑災善款爆爭議】挖貝遭控扣留8千萬善款 2.8萬人愛心逾1年送不進土耳其

【賑災善款爆爭議1】林懷民、于美人曾背書力薦 2關鍵文件揭土耳其賑款下落