大有巴士駕駛考核狀況曝！傳她阿公過世才釀禍

圖文／鏡週刊

台北市忠孝東路與鎮江街口昨（17）日發生一起公車事故，一輛大都會客運公車在行人行穿線停等路人過馬路，遭後方大有巴士公車追撞，導致1死、15傷的悲劇。事件曝光引起熱議，駕駛大有巴士公車的23歲謝姓駕駛成為眾矢之的，大有巴士回應，謝姓駕駛考核普通，「沒有特別好但也不是太差。」而謝女的女友則透露，在此事故發生前，駕駛的阿公剛剛過世，疑似心不在焉導致這起事件。

台北市昨天上午9點多左右，在北市忠孝東路與鎮江街口發生一起悲劇公車事故，大都會客運49路公車行駛忠孝東路準備右轉鎮江街，在路口處停等並執行「指差確認」程序時，遭後方大有巴士212路公車追撞，導致碰撞行人、計程車，造成1死15傷悲劇。

這起公車事故曝光後，當時後方公車23歲謝姓駕駛成為眾矢之的，還有人挖出該名駕駛過去罵人等不良紀錄。對此，大有巴士協理王榮光回應，謝姓駕駛起剛上路時有些狀況，畢竟新手駕駛難免緊張，有壓力造成情緒不穩定，但隨著時間已慢慢習慣駕駛工作，表現逐漸良好。至於謝姓駕駛訓練時的表現，王則表示，以考核來說普通，「沒有特別好但也不是太差」。

根據《三立新聞網》報導，這名肇事謝姓駕駛於今年1月完成考照，今年8月曾發生車禍，撞到騎機車婦人，後來雙方達成和解。謝女的女友也透露，在這起事故發生前，駕駛的阿公剛剛過世，疑似心不在焉致這起事件，女友還提到，謝女遭到嚴重的網路霸凌，「這只是一份工作而已，我們也會去跟被害人賠罪，跪著賠罪都不是問題。」

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