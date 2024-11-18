上千頭「海豹屍體」沖上岸！　距聯合國氣候變遷大會僅幾英里

▲ 近日有超過1千隻海豹被沖上裏海海岸。（圖／X）

圖文／CTWANT

大約1百年前曾經有1百萬隻海豹在裏海附近生活，如今僅剩下不到10%，該物種正面臨著可能滅絕的危險。然而，近日還有超過1千隻海豹屍體被沖上海岸，諷刺的是距離2024年聯合國氣候變化大會（簡稱COP29）舉辦地點亞塞拜然首都巴庫僅數英里。

據《每日鏡報》報導，海豹曾是巴庫灣海濱的常見動物景觀，如今海豹在當地僅剩下不到百分之十，該物種瀕臨滅絕，然而過去幾周，又有人在裏海沿岸發現了1034隻海豹屍體，目前死因尚不清楚。但水生生物和生態研究所的專家拜姆卡諾娃（Asel Baimukanova）表示，超過一半的雌性懷孕，並補充道「死亡顯然是非自然且突然的」。

回顧另一次海豹的大規模死亡發生在2000年，當時一種犬瘟熱病毒被認為導致了數萬隻海豹的死亡，而自上個世紀對其皮毛和鯨脂的過度捕獵也導致數量銳減70%，最近的威脅還包括非法捕獲，且全球暖化導致冬季海冰減少，新生幼崽也更難生存。

全球暖化也導致裏海漸漸消失，它是目前世界上最大的湖泊。隨著河流乾涸、降雨量減少和氣候變暖，這個對自然至關重要的區域，正在以前所未有的速度萎縮，某些地方深度僅有4公尺。目前，海平面每年下降23.3公分，該海域進入緊急狀態，新建水壩和大型水庫取水量不斷增加也造成影響。

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