關聖帝君鐵馬巡境！騎行1080公里　朝拜36間關帝廟為台灣祈福

▲車隊抵達花蓮聖天宮後，繼續南下環島。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中華關聖帝君公益弘揚總會主辦「第三屆關聖帝君赤兔鐵馬巡境」，本月12日從雲林啟程，17日抵達花蓮，18日一早於花蓮聖天宮朝拜後繼續出發，本次巡境為期12天，攜帶五尊關聖帝君神尊，騎行里程長達1080公里，透過沿途朝拜全台36間關聖帝君廟宇為台灣祈福。

縣長徐榛蔚一早到場參與朝拜，並與車隊一同騎車至東大門廣場，為百名身障者、抗癌民眾及高齡者巡境隊伍繼續南下環島的行程加油打氣，她感謝這次活動宣揚關聖帝君的護國佑民、扶弱濟貧的精神，並融合宗教、健身、低碳的理念，透過巡遊環島為全台弱勢群體祈福。花蓮有12條精選自行車道，希望所有巡遊車友們享受騎乘在花蓮的美麗山海之間，一路順騎，留下美好的環島回憶。

中華關聖帝君公益弘揚總會總會長游同人表示，這場巡境活動是融合宗教文化、運動健身、低碳騎遊及義行送愛，期待透過關聖帝君正義使者發揮忠義精神，完成赤兔鐵馬環島一周的任務，凝聚社會的正能量，為國家與人民送上祝福。第三屆是以「關臨天下 騎福傳燈」主題，宣揚「忠義傳千里，愛心滿人間」的理念，為全台弱勢送暖，展現護國佑民、扶弱濟貧的精神。

赤兔鐵馬巡境活動今年進入第三屆，車隊由來自全國各地超過百位騎士，皆為一群平均年齡六十歲以上的「旺齡大哥哥」和「旺齡大姐姐」，以及「奮勇向前的身障戰士」和「吾癌無礙的鬥士」，並由理事長游同人領軍，他們勇敢地環繞全台進行祈福，將福氣及正能量帶給每一位台灣人民與國家社會。

為期十二天的神聖壯遊，本月12日從斗六南聖宮出發，15日從新竹普天宮至台北圓山飯店，全程88公里的「普天同圓、八八送愛」，並在圓山飯店舉行「義行天下、關愛人間」晚會。17午後由新城車站出發抵達聖天宮後，繼續南下環島，預計23日回到雲林縣，抵達恩主公慈善會，並於南聖宮舉行隆重圓滿儀式。