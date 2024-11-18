台灣開賣鬆餅堡　5天就完售！他曝「香港賣法」：台灣搞飢餓行銷

▲麥當勞「厚鬆餅堡」。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣麥當勞13日首賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，掀起一波早餐之亂，上市僅短短5天近乎售罄，就有網友指出，麥當勞號稱進口70萬顆楓糖堡，要賣35天，結果第一周就賣光，香港也同樣開賣鬆餅堡，但為了確保不斷貨，都是日本直接空運，直呼「台灣麥當勞就是故意」。

有網友在Threads發文，麥當勞號稱進口70萬顆厚鬆餅堡，原定販售至12月17日，也就是35天。然而，全台約有400家麥當勞，平均每家店只有1750顆的配額，而目前每家店每日可銷售500顆以上的厚鬆餅堡，因此估計約3、5天就會售罄，「看似很多，但根本不可能賣到35天。」

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貼文曝光，網友痛批飢餓行銷，「從捲捲薯條就開始了，根本搞飢餓行銷」、「十月香芋派也是一周完售，這個應該是台灣生產的吧」、「今天去買的店家說已賣完不再補貨」、「還想說等風頭過再吃，沒想到會買不到嗚嗚」、「6點就到現場要買的時候店員就說賣完了不進貨，傻眼欸！才開賣幾天而已馬上售罄，覺得麥當勞很沒誠意！」

還有網友指出，「隔壁香港前兩天賣100萬，不包含前面會員優先購，整個檔期據說是超過300萬，台灣人口是香港三倍，香港媒體說為了不斷貨，後面的貨都是日本直接空運，問就是台灣麥當勞就是故意，也沒有想要管你感受」。

不過也有網友緩頰，「誰會想到一天會賣到500顆…早餐才供應5.5小時」、「就算有貨給你賣，沒有多少人有辦法連續6天上班都包500個漢堡，光三天前線服務人員都快死掉了，麻煩都能互相體諒，漢堡是人包出來的」。

厚鬆餅堡系列開賣短短3天就有門市確定售完不會再補貨，根據開賣盛況恐怕下周就會全數賣光。對此，麥當勞表示，「麥當勞『McGriddles厚鬆餅堡系列』上市後備受顧客喜愛，絕大部分餐廳已陸續售罄，實際供貨以各餐廳販售情況為準，感謝顧客支持。」

▼麥當勞厚鬆餅堡系列售完公告。（圖／記者蕭筠攝）

