入秋最強冷空氣「挑戰大陸冷氣團」　下周台北低溫下探14度

▲賈新興表示觀察下周二、周三冷空氣強度，台北低溫接近14、15度。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

一波波冷空氣南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，下周二、周三觀察冷空氣強度，台北低溫接近14、15度，受東北季風影響，到周五桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今發文表示，歐、美模式同步預測，下周三前後會有一波較強的冷空氣來襲，會不會是入秋以來首波大陸冷氣團，還有變數，持續觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲11月27日前後會有一波較強的冷空氣來襲。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

賈新興表示，明日受萬宜颱風外圍水氣移入及東北季風影響，台中以北及宜花有局部雨，台中至嘉義間亦有零星短暫雨。周三至周五，受東北季風影響，周三苗栗以北及宜花有局部雨，午後中苗山區及花東山區亦有零星短暫雨。

他指出，周四，北北基宜有局部短暫陣雨，午後山區及花東有零星短暫陣雨。周五，北海岸至宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨。

▲下周二、周三觀察冷空氣強度，台北低溫接近14、15度。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

賈新興進一步指出，周六至下周日，大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫陣雨。下周一，午後山區有零星短暫陣雨。下周二受鋒面及東北季風影響，各地有局部短暫雨。

賈新興說，下周二、周三北方冷空氣的強度仍需觀察，台北約14到15度。下周三至下周四有受東北季風，下周三高屏山區有零星短暫雨，下周四各地為晴到多雲天氣。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。