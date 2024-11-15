桃園2025農產月曆新登場　蕭青陽領軍書畫大師、AI加持「蛇馬龍舞」

▲桃園2025農產月曆由蕭青陽領軍設計，並導入AI技術運用 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

桃園市政府推出的2025年農產月曆，以「蛇馬龍舞」為主題，融合國際藝術大師與AI技術，相當吸睛。此次農產月曆的設計是由台灣葛萊美獎得主蕭青陽親自操刀，加上水彩畫家陳俊華、張晉霖、張家榮及餘思瑩，以及書法家周良敦共同參與創作，月曆作品一現身，立刻引發關注與討論。

桃園市長張善政表示，這一次的月曆不僅具備實用功能，更是一件藝術品，透過藝術家的巧手，桃園農產品與自然風光被以全新視角詮釋。此外，設計團隊更首次導入AI技術，將靜態畫作轉化為動態展示，讓觀者彷彿置身於繽紛的藝術世界中，將桃園的農業與文化之美展現在大眾眼前。

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張善政指出，結合AI創新技術的月曆，不僅增添了藝術價值，更展現了桃園在科技與創意上的新突破。「透過這樣的合作，我們希望讓更多人了解桃園的美好，並推動農業、休閒、科技與觀光的結合發展。」

台灣葛萊美獎得主蕭青陽表示，月曆的每一頁都像是畫家親筆的創作，不僅僅是紀錄時間的工具，更是一件值得收藏的藝術作品。另外，書法家周良敦在此次合作中，運用筆墨為月曆增添書法韻味，期望透過這份獨特的作品為台灣月曆市場注入新風貌，成為居家藝術擺設的一部分。

對於如何取得2025農產月曆，桃園市政府表示，2025年農產月曆將在多項活動中限量贈送，包括「台灣國際茶葉博覽會（桃園好茶專區）」、「大溪水岸花卉農遊趣」、「仙草嘉年華」及「食農聖誕市集」。市府也鼓勵民眾透過「桃園好農」粉絲專頁的活動參與取得，藉此推廣在地農業的美好。「桃園好農」官方粉絲頁：https://pse.is/6p882y