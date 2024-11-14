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中天勝訴！3篇新聞被NCC罰160萬　二審判撤銷確定

▲▼NCC大樓。（圖／記者陳世昌攝）

▲中天3篇新聞被NCC罰160萬，二審判處撤銷確定。（圖／資料照片）

文／中央社

中天新聞108年間播出「卡救命錢養蚊滅韓」等3則新聞，NCC合計裁處新台幣160萬元。中天電視提起行政訴訟，一審判撤銷原處分，NCC提上訴，二審法院14日駁回，全案確定。

中天新聞台於民國108年3月28日的節目「大政治大爆卦」中，以「綠色執政一千零一招：撒錢」為標題，討論農漁產品滯銷議題，節目內容被民眾檢舉捏造謠言。NCC審議後，決議裁罰40萬元。

另外，中天新聞台於108年6月19日播出的「卡救命錢養蚊滅韓」新聞遭民眾檢舉內容不妥、未平衡報導，以及7月1日播出的「蔡救印越登革熱年逾8百萬，韓嘆高雄人命不值錢」新聞遭民眾檢舉未經事實查證。

國家通訊傳播委員會（NCC）認定，中天新聞在這兩篇報導中並未將事實陳述，依衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，決議分別予以裁罰60萬元，合計裁處120萬元。

中天電視公司不服，提起行政訴訟。一審台北高等行政法院認定，只要媒體有經過確實的事實查證程序，依查證結果有相當理由可確信為真實，縱使最後證明所製播內容與客觀事實未盡相符，亦仍可認為符合事實查證原則。

北高行表示，根據中天電視公司所提出的證據資料，節目中所製播3個新聞有相當理由可信為真實，並未違反事實查證原則。

北高行認為，NCC解釋法律及適用法律有錯誤，以中天未能衡平報導作為裁罰理由，無異將衛星廣播電視法第27條第3項第4款、第53條第6款的處罰行為態樣擴張至處罰違反公平原則的行為，已超過衛廣法的文義範圍，違反處罰法定原則，判決撤銷原處分。

NCC不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴確定。

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