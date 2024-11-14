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11／13全國單日詐騙金額4.1億　南投公布打詐數據、手法！

▲南投縣長許淑華與警方共同宣示打詐決心。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華與警方共同宣示打詐決心。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

詐騙猖獗、手法日新月異且層出不窮，南投縣警察局據警政署資料指出，單11月13日一天的詐騙金額就高達4億1000萬元，今年截至10月止，全縣受理詐欺案金額也達10億7508萬元，警方也在各場所加強宣導新式詐騙手法，以杜絕詐騙。

南投縣警局今日下午召開「打詐儀表板報你知」記者會，縣長許淑華偕副縣長王瑞德、警察局長吳耀南，與縣議員張婉慈、南投市長張嘉哲等出席來賓一同手持「執法槌」，將偌大之「詐」字道具擊碎，宣示打詐決心，並頒發金融機構攔阻有功人員獎項，感謝警方、銀行、超商等機構通力合作。

▲南投縣長許淑華與警方共同宣示打詐決心。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，詐騙手法不斷推陳出新，還會到府收錢，據南投警方統計今年前10個月，在警方及民力合作下，「前端阻卻」攔阻成功490件，幫縣民守住荷包金額達1億8972萬餘元，是去年攔阻成功件數及金額的200%以上，但受理詐欺案仍有2771件、詐騙金額高達10億7508萬元。

▲南投縣長許淑華與警方共同宣示打詐決心。（圖／南投縣政府提供）

吳耀南也就全縣今年1至10月份受理詐欺案況提出報告：各鄉鎮市受理案件前三名為南投市709件(占26%)、草屯鎮618件(占23%)、埔里鎮604件(占21%)；另高發詐欺案類分析，依序為假投資詐騙(占24.9%)、網路購物詐騙(占10.18%)、解除分期付款騙賣家(占6.64%)、假交友投資詐財(占6.24%)、中獎通知詐騙(占6.17%)；財損方面，則以假投資詐騙(65.7%)位居第1名。

縣警局呼籲縣民若遇疑似詐騙案件，應立即撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助，以保護自身財產安全。

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