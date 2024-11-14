快訊／天兔陸上警報發布！屏東列警戒區　暴風圈恐涵蓋4地

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「天兔」進逼台灣，中央氣象署今下午5時30分發布陸上颱風警報，警戒範圍包括屏東、恆春半島，隨著颱風接近，暴風圈涵蓋高屏、花東地區，都可能納入陸警範圍，若強度及路徑不變，不排除周六清晨登陸恆春一帶。

氣象署最新觀測資料顯示，天兔颱風下午5時中心位於在鵝鑾鼻的南南東方約420公里之處，以每小時18轉11公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑150公里、十級風平均暴風半徑50公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，颱風過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻南南東方，向西北轉北移動，對屏東及恆春半島將構成威脅。陸上警戒範圍為屏東、恆春半島，海上警戒範圍則為台灣海峽南部、台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、巴士海峽、東沙島海面。

▲天兔颱風發布陸上颱風警報，警戒範圍為屏東、恆春半島。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華說，天兔颱風進入巴士海峽，受地形影響，強度稍微破壞，預估幾小時後會到巴士海峽，由於巴士海峽海氣條件不適合發展，強度會再減弱，若真登陸台灣，強度可能是輕颱上限。

她說，颱風移動路徑會受太平洋高壓勢力、本身結構強度而有所變化，路徑非常難預測，各國模式也都不一致，有些往東北、有些往西南，有些認為會再靠近台灣陸地，須持續觀察，明天下半天會較為明朗。