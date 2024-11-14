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4萬乳糖不耐症學童喝不到加鈣豆漿　農業部採購國產品應急

▲北市僅有13校選喝鮮奶，教育局鼓勵學校改訂鮮奶。（圖／北市教育局提供）

▲「班班喝鮮奶」上路月餘，4萬名乳糖不耐症學童還等不到加鈣豆漿。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」已於9月底上路，全台22縣市學校都陸續供應國產乳品，但有逾4萬名乳糖不耐症學童，因加鈣豆漿仍在招標中，連一次都還沒喝到，有學校直接發鮮奶應急。農業部畜牧司長李宜謙坦言，加鈣豆漿產品太少，得標廠商只能供應北部地區，已重啟標案，將提供一般國產豆漿給學校選擇，預計這學期可開始供應。

據農業部原先規劃，除了提供鮮乳、保久乳外，另提供無乳糖鮮乳及加鈣豆漿給乳糖不耐症學童，因無乳糖鮮乳沒有廠商願意承作，後來僅剩鮮乳、保久乳、加鈣豆漿3個選項，加鈣豆漿則經4度流標，目前僅有一家得標，但得標廠商僅能供應北部地區，其他中部、東部和南部三區學校仍訂不到加鈣豆漿。

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有乳商私下表示，要提供學童的加鈣豆漿，必須重開生產線生產、包裝，因為政府給的單價太低，每瓶只有14元，業者當然興趣缺缺，況且產品沒有經過一般市場檢驗，新開發出來的產品好不好喝也是問題。

李宜謙表示，市售加鈣豆漿產品太少，經過多次招標，目前加鈣豆漿的得標廠商也僅能供應北部地區，權宜之下將以國產豆漿取代，希望能讓乳糖不耐症的學童有其他的替代方案，國產豆漿富含豐沛的營養價值，對學童也是很好的飲品。

李宜謙說明，日前已上網公告國產豆漿共同供應契約，本月19日決標，預計這學期可順利供應國產豆漿，農業部的工作就是把所有可能的產品蒐集起來，讓縣市政府和學校自由選擇搭配，充分滿足學校的需求。

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