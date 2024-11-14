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不按牌理出牌　台灣不要成為川普的政治足球

我們想讓你知道…川普可說是「交易性重商主義」的典範，台灣即使被當足球踢，進了球門讓美國賺到大筆軍購費用，變相繳了龐大保護費，未必能獲得保障。台灣端正依憲而行，實在搞好兩岸關係，方為自保上策。

▲▼川普。（圖／路透）

▲將重返白宮的川普，一向不按牌理出牌，只按「川理」出牌。（圖／路透）

● 陳國祥／曾任《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長

即將重返白宮的川普，一向不按牌理出牌，只按「川理」出牌。

他12日發出聲明，任命赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，此人雖曾在伊拉克和阿富汗服役，但不具備國防事務高層經歷，也欠缺精深軍事專業素養，只因與川普私交很好，而且一貫支持川普的決策。這樣打破常規的用人方式讓人跌破眼鏡，但這就是「川理」。

川普是一介商人　在意的是可算計的利益

他是一介商人，對什麼民主盟邦、理念相近集團或是意識形態對抗沒啥興趣，所在意的是可以算計的利益。川普自私心極強，所作所為先從自己利益算起，然後推而廣之，從美國的利益著眼，外交、國防與經貿政策全部擺在算盤上計利。川普上任後將如何處理對華、對台關係，從他第一個任期的作為以及這次競選期間發表的言論，輪廓已經出現。

他對中繼續強硬甚至更強硬不必說，目的在於遏制中國挑戰美國全球霸權，以及不讓中國從美中經貿關係中占取任何便宜，反而要從中國身上榨出大量油水。無論是提高關稅或是強迫中國大量購買美國產品，都是利之所至而為之；科技與投資管制也不可免，那是為了確保美國第一。

對待台灣的「川理」也很簡單，首先是墊高台灣的身價，使其成為與中國大陸討價還價的有用籌碼；賣武器可以提高台灣的籌碼價格，而台灣是美國第六大武器購買國，可以逼迫台灣提高國防預算，奉獻給軍火商，做為保護費。

另一方面，台積電等高端晶片業者及半導體產業為美國不可或缺的產品，基於安全考量，並且為了提振美國製造業，增加就業機會，必須逼去美國設廠生產，而且不給補貼，他聲稱提高關稅就有效。

他在競選期間指台灣應交「保護費」，又要求台灣把國防預算提高到GDP百分之十。英國《金融時報》11日報導，台灣考慮向川普新政府提出大規模軍購案，以展現強化自身防衛的決心，總價值估計超過150億美元，約台幣4828億元。報導又說，賴政府研擬的大型採購案內容包括「神盾」驅逐艦、60架F-35隱形戰機、E-2D先進鷹眼預警機，還有400枚愛國者三型飛彈。

▼ 對待台灣的「川理」很簡單，首先墊高台灣的身價，成為籌碼；逼迫台灣提高國防預算，奉獻給軍火商，做為保護費。（圖／翻攝 洛克希德·馬丁公司）

▲▼ 美軍F-35戰機。 （圖／翻攝 洛克希德·馬丁公司）

「川理」對外政策　核心概念是「交易式外交」

對他而言，協防台灣困難，但他也不會少賣武器給台灣，因為有利可圖。川普就任後必定要求台灣增加軍購，而且會獅子大開口，甚至不管中共當局的反對，台灣要啥賣啥，只能多買不能少買，要台灣準備多少軍費，就得就乖乖備妥。但是，賣武器不標示為你的安全負責到底，如果中共軍備繼續快速發展，實力凌駕西太平洋的美軍，防衛成本過大，而且敗戰風險太高，也就是投資報酬比例不符成本效益，川普很有可能放棄台灣，因為賠本的生意不能做。

川普口中「筆尖大的台灣」，除了奉命唯謹，還有什麼違抗他命令的辦法？台灣如果違背美國的一個中國政策，遭致中共強烈反制，從而給美國帶來被捲入的風險，川普基於利益考量，必定斷然阻止。

在「川理」中，乖乖保持現狀是台灣可循的唯一道路，若要改變現狀，必須是基於美國利益考慮，而且在其主導之下方可為之。他上任後必然加大對中國施壓力道，美中鬥爭將趨於激化。

▼在「川理」中，乖乖保持現狀是台灣可循的唯一道路，若要改變現狀，必須是基於美國利益考慮，而且在其主導之下才可為之。（圖／路透社）

川普23日與24名美國企業執行長會晤，又放話要搶回百萬工作機會。（圖／路透社）

台灣成美中「政治足球」　搞好兩岸關係是自保上策

新加坡國際政治權威學者馬凱碩提醒可能成為美中踢來踢去的「政治足球」，對川普而言，台灣就是用來踢進球門得分的一顆球。他奉勸台灣踩穩自身底線，明瞭潛在風險，避開地緣政治中的「紅線」。最重要的是，台灣的領導人肩負著重大的責任，他必須確保台灣人民不被捲入戰爭，而戰爭是可以避免的。烏克蘭戰爭提供一個活生生的例子，如果北約國家聽從美國前國務卿季辛吉的警告，如果執意推動烏克蘭加入北約，俄羅斯就會宣戰。然而，歐美領導人沒有聽取他的意見，結果戰爭還是爆發了。

川普可說是「交易性重商主義」的典範，台灣即使被他當足球踢，進了球門讓美國賺到大筆軍購費用，變相繳了龐大保護費，未必就能獲得安全保障。川普從經濟眼光看待戰爭，認為很不划算，所以他自詡第一個任期內沒有投入任何戰爭，又說將在24小時內結束俄烏戰爭，他絕不會輕易為他國而戰。川普可以說是經濟戰爭的鷹派，軍事戰爭的鴿派。誠如他在勝選演說中的明確宣示：「我們的目標是結束戰爭，而非發動戰爭，」一旦台海發生衝突，他派兵馳援的可能性微乎其微。明乎此，台灣實在沒有理由寄望從加劇的美中鬥爭中獲利，更無可能在川普任內獲得「倚美謀獨」的好處，端端正正依憲而行，實實在在搞好兩岸關係，方為自保的上策。

▼新加坡國際政治權威學者馬凱碩提醒，台灣可能成為美中踢來踢去的「政治足球」，對川普而言，台灣就是用來踢進球門得分的一顆球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中美對抗。（圖／達志影像／美聯社） 

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陳國祥雲論川普台灣中國重商主義政治足球軍購兩岸關係

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