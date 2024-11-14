　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喜歡久蹲馬桶滑手機？醫警告「如廁別超過10分鐘」：恐害肛門損傷

▲▼19歲男重考生喝到被加瀉藥的飲料後，不斷腹瀉而罹患腸胃炎。（示意圖／CFP）

▲專家建議人們蹲廁所的時間不要超過10分鐘。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

現代人習慣在如廁時使用手機或閱讀，造成蹲廁所的時間在不知不覺中被延長。然而，專家警告，長時間坐在馬桶上不僅會增加痔瘡風險，還可能導致骨盆底肌肉變弱，甚至引發直腸脫垂或直腸癌等健康問題，建議民眾養成良好如廁習慣。

久坐加重血液循環壓力　增加痔瘡風險

德州大學西南醫學中心結直腸外科醫生薛萊（音譯，Lai Xue）指出，長時間坐在馬桶上會因重力作用，使下半身的血液循環受阻，進而引發肛門和直腸周圍靜脈充血，導致痔瘡風險增加。此外，馬桶的橢圓形設計也會加重臀部壓力，進一步影響血液流動。

久坐易無意識用力　拉扯肌肉致肛門損傷

發炎性腸道疾病專家莫納（Mona Monzur）表示，長時間如廁會讓人因分心而無意識地用力排便，這種過度的用力拉扯會使肛門和直腸肌肉受損。頻繁的肌肉緊張不僅容易引發痔瘡，還會削弱肛門肌肉，增加直腸脫垂的風險。

盆底肌肉長期承受壓力　導致排便功能受損

長時間如廁還會對骨盆底肌肉造成影響。薛萊解釋，骨盆底肌肉負責協調排便過程，但在如廁時久坐，重力使該部位肌肉長期緊張，進而削弱排便能力。為了保持良好的排便功能，專家建議減少如廁時間，並多運動以促進腸道蠕動。

排便不要超過10分鐘　持續便秘恐是直腸癌

專家指出，如果民眾真的遇到排便困難的問題，醫生建議在10分鐘後放棄，起身走動幫助腸道肌肉活動以促進排便，平時還可以多喝水和攝取高纖維食物，來保持規律排便並減少用力的需要。近年來，年輕人罹患結直腸癌的比率逐年上升，因此專家建議排便困難的情況持續3周以上，就應該儘早醫以排除潛在病變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱學恒強吻鍾沛君求調解破局　二審改判11月
墊菜籃關窗喪命！錢櫃22歲女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍
快訊／國軍士官下班剛踏出營區　遭酒駕撞死
被拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光
快訊／國1輪胎噴飛砸中小客車！　駕駛命危
陳時中聚餐「美女醫」是她！　IG說話了
獨／柯文哲「木可金庫」遭封！北檢再出手查扣銀行帳戶資金
天兔颱風路徑再偏西！　更靠近台灣
快訊／台中情侶入住知名摩鐵　31歲女死亡
野貓突竄出！　台中男大生摔車慘死
26歲小三女畫家「清純真面目曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣完勝南韓上日本熱搜！日媒：「初代王者」晉級路亮黃燈

美媒：起訴川普檢察官面臨報復　將辭職解散團隊

台灣注意！盧比歐掌國務院　曝將執行川普外交政策：美國利益至上

陸駭客入侵美電信業！客戶通聯紀錄全被盜　WSJ：開後門監視攔截系統

喜歡久蹲馬桶滑手機？醫警告「如廁別超過10分鐘」：恐害肛門損傷

川普宣布佛州眾議員任司法部長：終結政府黨派化、武器化

22歲公務員裝問路　下秒露鳥狂甩嚇壞女！被抓辯：雞雞很痛請她幫忙

草案副本曝光！WSJ曝川普要整肅美軍　設委員會開鍘「覺醒將軍」

台灣小心了！　多名美軍高層憂川普新內閣：該死的惡夢

血型瘦身法興起！4大血型專屬菜單曝光　O型人少吃3類食物很有感

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

台灣完勝南韓上日本熱搜！日媒：「初代王者」晉級路亮黃燈

美媒：起訴川普檢察官面臨報復　將辭職解散團隊

台灣注意！盧比歐掌國務院　曝將執行川普外交政策：美國利益至上

陸駭客入侵美電信業！客戶通聯紀錄全被盜　WSJ：開後門監視攔截系統

喜歡久蹲馬桶滑手機？醫警告「如廁別超過10分鐘」：恐害肛門損傷

川普宣布佛州眾議員任司法部長：終結政府黨派化、武器化

22歲公務員裝問路　下秒露鳥狂甩嚇壞女！被抓辯：雞雞很痛請她幫忙

草案副本曝光！WSJ曝川普要整肅美軍　設委員會開鍘「覺醒將軍」

台灣小心了！　多名美軍高層憂川普新內閣：該死的惡夢

血型瘦身法興起！4大血型專屬菜單曝光　O型人少吃3類食物很有感

台積電遭控涉嫌「反美」歧視　超過10名員工組團提吿

韓國「二壘安打變全壘打」！林立離球最近：感覺是打到硬的東西

快訊／朱學恒強吻鍾沛君求調解破局　二審改判11月

查扣木可公關3883萬　北檢證實「柯文哲涉不法侵佔款」

天兔創紀錄「史上首次11月2個陸警」　粉專：可能登陸屏東

豪砸9400萬租828坪地　南投第一家藏壽司地點曝光

熊本縣知事會見經濟產業大臣　請求支持台積電建第三工廠

JK STUDIO插旗林口三井OUTLET二期！招牌法式油封鴨腿細緻香甜

澎湖士官離營外宿！剛踏出營區就遭酒駕小貨車撞飛　送醫搶救不治

比照劉德華演唱會！天兔攪局12強賽　蔣萬安：若停班課「當日賽事取消」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

台灣小心了！　多名美軍高層憂川普新內閣：徹底的惡夢

即／川普重返白宮見拜登　雙方握手致意

出遊翻船4家人全死亡　13歲男躲保冷箱活命

膠帶對決藍寶堅尼！　YTR「14秒超狂實測」撞到爛影片曝

21歲台男詐騙41萬　被日本警方逮捕　

美股漲跌互見　台積電ADR下跌近3%、輝達跌逾1.3％

血型瘦身法興起！專屬菜單曝　O型少吃3食物

馬國21歲女開車等紅燈　突遭貨櫃壓死

川普任命民主黨叛將加巴德　出任國家情報總監

拜登將見習近平　美透露會關切對台軍演

川普完全執政！　參院變天後共和黨再保眾院多數

ET說英文／鄉巴佬的恐怖與悲歌

盧比歐掌國務院　川普讚盟邦真朋友、強大自由之聲

更多熱門

相關新聞

女大生臉爆痘痘！醫問「枕頭套多久才洗」搖頭了

女大生臉爆痘痘！醫問「枕頭套多久才洗」搖頭了

枕頭每天睡，而包裹在外的枕頭套你多久洗一次？皮膚科醫師徐常捷示警，有研究發現，枕頭套如果一週沒清洗，上面附著的細菌量比馬桶多出1.7萬倍，等於大多時間「都睡在馬桶蓋上」。他接著分享一名女大生北上求學，卻驚覺臉上大爆痘，且右臉比左臉嚴重，在醫師抽絲剝繭下，揪出凶手是躺了一學期都沒洗的枕頭套，惡化痘痘的產生。

醫示警「海綿菜瓜布」　越厚越易滋生黴菌

醫示警「海綿菜瓜布」　越厚越易滋生黴菌

建案交屋前「馬桶被炸過」　工地主任：工人亂拉難避免

建案交屋前「馬桶被炸過」　工地主任：工人亂拉難避免

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

家中1物比馬桶座髒15倍！　每天用150次卻從沒清潔過

家中1物比馬桶座髒15倍！　每天用150次卻從沒清潔過

關鍵字：

馬桶痔瘡直腸癌直腸脫垂

讀者迴響

熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

25歲女懷上「9胞胎」！

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

即／天兔開眼增強！恐成今年第6強颱

單局2轟攻6分！大巨蛋震動　韓媒：好像地震

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面