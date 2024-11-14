喜歡久蹲馬桶滑手機？醫警告「如廁別超過10分鐘」：恐害肛門損傷

▲專家建議人們蹲廁所的時間不要超過10分鐘。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

現代人習慣在如廁時使用手機或閱讀，造成蹲廁所的時間在不知不覺中被延長。然而，專家警告，長時間坐在馬桶上不僅會增加痔瘡風險，還可能導致骨盆底肌肉變弱，甚至引發直腸脫垂或直腸癌等健康問題，建議民眾養成良好如廁習慣。

久坐加重血液循環壓力 增加痔瘡風險

德州大學西南醫學中心結直腸外科醫生薛萊（音譯，Lai Xue）指出，長時間坐在馬桶上會因重力作用，使下半身的血液循環受阻，進而引發肛門和直腸周圍靜脈充血，導致痔瘡風險增加。此外，馬桶的橢圓形設計也會加重臀部壓力，進一步影響血液流動。

久坐易無意識用力 拉扯肌肉致肛門損傷

發炎性腸道疾病專家莫納（Mona Monzur）表示，長時間如廁會讓人因分心而無意識地用力排便，這種過度的用力拉扯會使肛門和直腸肌肉受損。頻繁的肌肉緊張不僅容易引發痔瘡，還會削弱肛門肌肉，增加直腸脫垂的風險。

盆底肌肉長期承受壓力 導致排便功能受損

長時間如廁還會對骨盆底肌肉造成影響。薛萊解釋，骨盆底肌肉負責協調排便過程，但在如廁時久坐，重力使該部位肌肉長期緊張，進而削弱排便能力。為了保持良好的排便功能，專家建議減少如廁時間，並多運動以促進腸道蠕動。

排便不要超過10分鐘 持續便秘恐是直腸癌

專家指出，如果民眾真的遇到排便困難的問題，醫生建議在10分鐘後放棄，起身走動幫助腸道肌肉活動以促進排便，平時還可以多喝水和攝取高纖維食物，來保持規律排便並減少用力的需要。近年來，年輕人罹患結直腸癌的比率逐年上升，因此專家建議排便困難的情況持續3周以上，就應該儘早醫以排除潛在病變。