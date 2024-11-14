　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

陳晨威昨日滿貫全壘打，現場觀眾為之瘋狂。（圖／李宗明攝）

▲陳晨威昨日滿貫全壘打，現場觀眾為之瘋狂。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2024世界棒球12強賽B組預賽，中華隊昨（13）日晚間在台北大巨蛋迎戰強敵韓國隊，最終在投手群的有效壓制下，加上陳晨威滿貫全壘打、陳傑憲2分砲在2局下轟出6分大局，以6：3擊敗韓國隊取得首勝。但在賽後記者會上，擔任英文翻譯的台灣人不但頻頻結巴，文法也讓網友聽得痛苦，遭到砲轟「這麼爛的口譯不如不要翻，有夠丟臉。」

昨日在贏了韓國賽後記者會上，翻譯人員頻頻跳針，還出現許多錯誤，翻得不盡理想，在PTT版上引發網友熱議，「懲罰勝隊的記者會」、「我是沒想到整場球賽看得最痛苦的地方在這」、「這翻譯到底是誰請的，翻譯多益有850嗎」、「看記者會還以為今天輸球的是台灣」、「專業口譯很貴的，棒協不想付錢吧」、「翻譯真的爛，教練選手都一臉尷尬」、「翻譯簡直污辱了台灣人的英文水準。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，身為啦啦隊安芝儇的正妹經紀人、翻譯Sharon，無論是大大小小的活動都能看見她的身影，對於記者會上的慘況，Sharon忍不住替翻譯人員聲援，「即時翻譯真的沒有那麼容易，大家不要這麼嚴格。」

Sharon昨深夜在Threads發文表示，看到12強記者會的翻譯被罵，自己感到很害怕，「如果是我被這樣罵我應該會哭死。」她認為即時翻譯真的很難，盼外界不要這麼嚴格，謙虛表示自己最近太累也常常翻不好，同時也警惕自己要好好進修語言了，「學好一個語言真的是無止盡的。」

Sharon（左）擔任許多韓國女神的翻譯。（圖／Sharon IG）
Sharon（左）擔任許多韓國女神的翻譯。（圖／Sharon IG）

延伸閱讀
老公帶兒子出門「搬回1台PS5」？人妻傻眼問　大樹藥局回應了
25歲女結婚1年沒懷孕…注射排卵藥物有喜了　產檢驚見「9胞胎」傻眼
傳完早安「男友上班消失13小時」　她豁出去做1事！網傻眼：一定會變公司笑柄

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明
中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉
「台灣棒球真的變了」　韓國教頭驚嘆水準提升：不再蠻力打球
台灣小心了！　多名美軍高層憂川普新內閣：該死的惡夢
韓國對戰1勝4敗「再也無法宣稱優於台灣」　韓媒：淪為井底之蛙
天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風
失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天兔對流爆發「像超大龍捲風」　鄭明典曬圖：眼牆雲系很集中

LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂Day2　6點開賣30分鐘沒了

越吵越愛！6對星座CP是「歡喜冤家」　你們還在一起嗎

天兔路徑仍不確定性　「不排除貫穿北上」

鹿港開出今彩539頭獎800萬　幸運兒身分曝光

天兔海警下午追加陸警　專家：明起近台後「拋物線」加速

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

天兔對流爆發「像超大龍捲風」　鄭明典曬圖：眼牆雲系很集中

LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

天兔颱風不排除登陸台灣！　氣象粉專：美軍評定為超級颱風

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂Day2　6點開賣30分鐘沒了

越吵越愛！6對星座CP是「歡喜冤家」　你們還在一起嗎

天兔路徑仍不確定性　「不排除貫穿北上」

鹿港開出今彩539頭獎800萬　幸運兒身分曝光

天兔海警下午追加陸警　專家：明起近台後「拋物線」加速

天兔對流爆發「像超大龍捲風」　鄭明典曬圖：眼牆雲系很集中

22歲公務員裝問路　下秒露鳥狂甩嚇壞女！被抓辯：雞雞很痛請她幫忙

韓國傳奇球星狠批韓國誤判台灣實力：貿然派側投付出代價

21歲正妹「疑抓交替」被騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

「台灣棒球真的變了！」韓國教頭驚嘆水準提升：不再蠻力打球

LIVE／天兔下午陸警「不排除貫穿北上」　氣象署最新說明

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

台大校長籲推動「高教前瞻建設」培育人才　每年至少400億元

台式應援太震撼！選手難專注？韓媒不平自家應援團被迫坐高處

不是菠菜豆腐！愛喝「1飲品」容易長結石　泌尿醫示警

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

即／天兔開眼增強！恐成今年第6強颱

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

天兔路徑仍不確定性　「不排除貫穿北上」

第一次壞壞！溫柔男友「臉色怪怪的」不做了

櫻花妹約砲超乎想像　他曝驚人比例

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

LINE隱藏3抓猴功能　1種用過就刪不了

麥當勞「厚鬆餅堡」之亂Day2　6點開賣30分鐘沒了

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

25歲女懷上「9胞胎」！

即／天兔開眼增強！恐成今年第6強颱

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

單局2轟攻6分！大巨蛋震動　韓媒：好像地震

蹦闆開拾汣茶屋虧錢　竟是3員工A走200萬

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

更多

最夯影音

更多

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面