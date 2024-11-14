中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋：有夠丟臉

▲陳晨威昨日滿貫全壘打，現場觀眾為之瘋狂。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2024世界棒球12強賽B組預賽，中華隊昨（13）日晚間在台北大巨蛋迎戰強敵韓國隊，最終在投手群的有效壓制下，加上陳晨威滿貫全壘打、陳傑憲2分砲在2局下轟出6分大局，以6：3擊敗韓國隊取得首勝。但在賽後記者會上，擔任英文翻譯的台灣人不但頻頻結巴，文法也讓網友聽得痛苦，遭到砲轟「這麼爛的口譯不如不要翻，有夠丟臉。」

昨日在贏了韓國賽後記者會上，翻譯人員頻頻跳針，還出現許多錯誤，翻得不盡理想，在PTT版上引發網友熱議，「懲罰勝隊的記者會」、「我是沒想到整場球賽看得最痛苦的地方在這」、「這翻譯到底是誰請的，翻譯多益有850嗎」、「看記者會還以為今天輸球的是台灣」、「專業口譯很貴的，棒協不想付錢吧」、「翻譯真的爛，教練選手都一臉尷尬」、「翻譯簡直污辱了台灣人的英文水準。」

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對此，身為啦啦隊安芝儇的正妹經紀人、翻譯Sharon，無論是大大小小的活動都能看見她的身影，對於記者會上的慘況，Sharon忍不住替翻譯人員聲援，「即時翻譯真的沒有那麼容易，大家不要這麼嚴格。」

Sharon昨深夜在Threads發文表示，看到12強記者會的翻譯被罵，自己感到很害怕，「如果是我被這樣罵我應該會哭死。」她認為即時翻譯真的很難，盼外界不要這麼嚴格，謙虛表示自己最近太累也常常翻不好，同時也警惕自己要好好進修語言了，「學好一個語言真的是無止盡的。」

Sharon（左）擔任許多韓國女神的翻譯。（圖／Sharon IG）

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