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從失手波波女醫　看台灣「無照律師」怪現象

我們想讓你知道…時至今日，蔓延台灣社會數十年的「無照律師」怪現象仍在持續，「無照律師」們依然將律師法的白紙黑字規定視如無物。也許邁向真正法治社會的第一步，需要先從律師界反躬自省做起。

▲▼律師，司法，審判，辯護。（圖／達志示意圖）

▲相較「波波醫生」議題，台灣「無照律師」怪象已存在多年。（圖／達志／示意圖）

●楊岳勳／泰還國際法律事務所合夥律師

近日台灣社會因某婦產科女醫執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，沸沸揚揚。相關媒體報導指出，該女醫是在波蘭的醫科大學取得學士後醫學士學位，再度引起醫界對於「波波醫生」的正反面熱烈討論。衛福部部長邱泰源並表示，會對此進行系統性檢討。

相較「波波醫生」議題　「無照律師」怪象已存在多年

相較於社會對於「波波醫生」議題已有長時間的關注，大多數人、包含筆者認識的非法律界友人，似乎還沒有留意到台灣律師界，時至今日仍充斥著許多「無照律師」，而且此怪現象已存在多年相較於「波波醫生」已經被納入體系透過資格及名額來管制，需要討論的是如何管制，「無照律師」時至今日仍是逍遙法外。

所謂無照律師，是指不具有台灣律師資格但仍在台灣執行台灣律師業務的人士。此類人士背景多為法律相關科系畢業，但在畢業後因種種因素未能通過國家律師資格考試。在美、英等國，類似背景的法律從業人為會被稱為「法務專員」(paralegal)，主要任務在於協助律師辦理案件，工作內容包含資料彙整、文件及書狀準備等輔助工作。由於法務專員不具有律師資格，無論資歷多深，並無法在事務所晉升到「合夥人」(partner) 職位，也無法直接承辦案件並且參與事務所的經營管理。

利用系統性缺陷　變相以「顧問」職稱晉升

但在台灣，卻有不少「法務專員」利用早年台灣每年律師錄取名額稀少、律師人數不多的系統性缺陷，在大型事務所裡累積了一些資歷後，變相以「顧問」、「特別顧問」等職稱晉升，實質上行使「合夥律師」的權限，負責指揮案件、提供客戶諮詢、甚至出具法律意見，並且「帶領」年輕律師辦理案件，形成「沒牌指揮有牌」的怪異現象。更有甚者，部分「顧問」甚至在事務所內部擔任「培訓」年輕律師的角色，出現「沒牌教育有牌」的荒謬景象。

這些「顧問」不需要加入公會、免納公會會費、不受律師倫理規範，卻天天實際上在執行律師業務、領取律師報酬、參與事務所經營；幾年前，台灣法律就業市場低迷時，更有「無照律師坐領高薪，有牌律師街頭流浪」的荒誕現象。這種「掛羊頭賣狗肉」的現象在台灣存在多年，筆者每每與來自美、日、韓等國的律師友人談及此現象，外國律師友人均瞠目結舌、表示難以相信進步的台灣在這方面仍然如此落後。

曾有聽過部分替「無照律師」平反的言論，無非是「許多顧問的法律素養良好、辦案態度也十分認真，不應單憑沒有台灣執照就否定。」或是「部分顧問雖然沒有台灣律師資格，但是有通過外國律師資格考試，不能說是無照律師。」

▼幾年前，台灣法律就業市場低迷時，更有「無照律師坐領高薪，有牌律師街頭流浪」的荒誕現象。（圖／取自免費圖庫CC0）

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

邁向法治社會第一步　需要先從律師界反躬自省

筆者每每聽到類似言論都感到納悶，若是法律素養良好，何不與認真苦讀數年的考生們一起踏進國家考場大門，在試卷上好好展現自己的法學知識，以法理說服考官？若真的是外國律師，為什麼卻從來沒有在外國執行過律師業務、反而在台灣拿著外國執照執行台灣律師業務，豈非拿明朝的劍斬清朝的官？種種邏輯實在讓人只能搖頭嘆氣。

台灣在人權保障及公民自由的各方面上，都已稱得上是亞洲甚至是世界上領先的國家。但在法治的落實上，卻沒有相應跟上我們在人權保障及公民自由所做的努力。時至今日，蔓延台灣社會數十年的「無照律師」怪現象仍在持續，「無照律師」們依然將律師法的白紙黑字規定視如無物。也許邁向真正法治社會的第一步，需要先從律師界反躬自省，下定決心來杜絕「無照律師」歪風做起。

▼若是法律素養良好，何不與認真苦讀數年的考生們一起踏進國家考場大門，在試卷上好好展現自己的法學知識，以法理說服考官 。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼考試院遇史無前例空城狀況。

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