屏東南州迎王壓軸登場　維護交通順暢東港警全力以赴

▲東港警分局13日出動120位警、民眾投入南州迎王平安祭典活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

甲辰正科南州溪洲代天府將迎王平安祭典自今(13)日起至11月18日止一連6天舉行，並在今在早上9時許在林邊鄉崎峰村海灘盛大舉行「請王」儀式揭開序幕，警察局長戴台捷為激勵執勤同仁工作士氣，親自至林邊鄉崎峰村海邊請王會場慰勉同仁辛勞。

東港警分局為維護迎王祭典期間治安及交通工作順利，期前召開多場協調會，首（13）日共出動警、民力約120人次，因海灘人潮眾多，警方除交通管制外還需兼顧維護海邊民眾安全。請王儀式於近中午11時29分由「秦大千歲」降臨，轎班隨即鳴炮升帥旗，現場歡聲雷動，隨即展開為期6天平安遶境活動。

11月13日隊伍先行繞境林邊鄉崎峰村、14日遶境南州鄉溪州村、溪南村、仁里村、溪北村、七塊村(羅家莊、番仔厝)、崁頂鄉園寮村(南望安)、越溪村(油車莊)、15日遶境南州鄉米崙村、同安村、南安村、壽元村、16日遶境七塊村、萬華村(大埔社區)、林邊鄉鎮安村、17日王船法會及王船遶境、18日凌晨由代天府出發前往林邊鄉崎峰村海灘送王駕，東港警分局每日於遶境地區路線重點部署及機動調整實施交通管制，維護遶境活動平安順利。

東港警分局長高志正表示，南州代天府迎王祭預計王船法會遶境及送王祭典將吸引大批信徒及遊客湧進活動會場，員警抱持著辦喜事、服務心及同理心來服務群眾，期使甲辰正科迎王祭典順利圓滿，並請遵守員警指揮，並注意自身安全，如需警方協助可撥打110或南州分駐所電話08-8642047報案。