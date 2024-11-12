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591「雙11全民購屋節」周周送10萬天天抽5千　央行打房力道大　自住客取代投資客進場　新建案周來人年增2成

▲▼591房屋交易網,雙11全民購屋節,新建案。（圖／591房屋交易網提供）

▲591 房屋交易網連續3年舉辦「11.11全民購屋節」，吸引超過百萬人響應！

圖、文／591房屋交易網提供

買房就上591，數字科技旗下 591 房屋交易網連續3年舉辦「11.11全民購屋節」，吸引超過百萬人響應！只要於11月11日起至12月8日止參加活動，周周送出最高10萬元購屋金優惠，還能天天抽5千元現金，多重好康幫助民眾在高房價時代，能更快一圓成家夢！

雙11已經不只是網購消費旺季，自 591 房屋交易網前年首創「雙11全民購屋節」後，推升雙11看房人潮，以過去「雙11全民購屋節」為例，活動檔期進站流量最高可達近200萬人次，引爆房市熱潮，賞屋人潮大增！

新建案平均周來人增 2成，自住買盤積極進場

根據《591新建案》統計，全台第3季新建案的平均周來人約18組，較去年同期15組，增加近2成，如北市文山、台中南屯在當地指標案的助攻下，更有單周近百組的不俗表現，顯示即便市場多空拉鋸，仍有民眾願意積極進場！591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯指出，近期房市雖然在限貸令、央行信用管制下降溫，但部分個案仍有大量賞屋人潮，其關鍵就是在政策發威後，短期投機客幾乎銷聲匿跡，取而代之的是自住客積極進場。

雙11全民購屋節周周抽10萬，天天抽5千

林哲緯指出，今年「雙 11 全民購屋節」活動最大亮點即為周周送出10萬元購屋金，民眾只要在活動網頁中點擊「抽10萬購屋金」完成報名，即可獲得一張抽獎券，每周抽出1個名額，活動期間共會抽4名幸運兒，只要在11月11日起半年內購買活動合作建案即可兌換使用，現在就讓591助您一圓買房夢。

除了每周送出10萬元購屋金，「11.11全民購屋節」活動更祭出多項優惠，無論近半年是否有購屋規劃，只要在活動期間內，瀏覽自動分配的指定新建案10秒鐘，並分享活動至Facebook、LINE等任一社群軟體，就可以獲得抽獎資格，享有天天抽5千元現金的機會，快將好康活動分享給親朋好友一同參加。

最後，591新建案還要替消費者省下大筆買房資金，提供建案超值折扣或是家電贈送等福利，只要在活動期間內挑選有興趣的建案並點擊「搶優惠」參與活動，即可瞭解建案優惠訊息，內容與使用有效期將以建商或代銷公司提供的專案為準，馬上參與現買現賺，買房送補貼，快來參加「11.11全民購屋節」!

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