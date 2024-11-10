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快訊／瑞芳女倚靠拍照「木欄杆秒斷裂」　慘墜10m深山坡

▲▼瑞芳木製欄杆斷裂，女子摔落10m深山坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲木製欄杆斷裂，女子摔落10m深山坡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市瑞芳一名呂姓女子今(10日)下午2時12分許前往祈堂路附近山坡健行，未料倚靠木製欄杆拍照時，欄杆瞬間斷裂，導致呂女當場滑落約10公尺深山坡。警消獲報到場後立即展開救援，並於2時45分接觸呂女，初步檢視其頭部受傷，幸意識清楚，經包紮後送往基隆長庚醫院治療。

目前金瓜石派出所已設置封鎖線將該處封鎖，防止意外事故發生，並通報新北市政府觀光旅遊局及瑞芳區公所派員修復。

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