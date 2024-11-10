快訊／瑞芳女倚靠拍照「木欄杆秒斷裂」　慘墜10m深山坡

新北市瑞芳區深澳路旁海域今(10日)上午10時51分許傳出溺水意外，報案的姜姓男子(27歲)稱，30歲的友人郭男身著潛水衣於該處海域潛水，但卻遭風浪沖離不見蹤影。警消獲報到場後，立即會同海巡人員展開搜救，但因現場風浪過大，搜救艇及空拍機無法出海，故改為沿岸搜尋，截至11時40分許仍未發現郭男行蹤，目前持續搜尋中。