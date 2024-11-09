萬華登革熱定序「和新北群聚同一來源」　颱風成雙北疫情不利因素

▲北市萬華區新增1例登革熱本土病例。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市萬華區本土登革熱病例定序出爐！疾病管制署今（9）日公布，和目前新北中和新店群聚病毒一致性高，應仍屬同一來源。目前北市5例本土病例，其中4例與新北群聚相關，另有1例最新確認的大安區病例，疾管署也正進行基因定序釐清。

今年9月中下旬出現新北中和、新店區本土登革熱群聚，累積病例已經達到80例。過去兩天台北市接連確認萬華區、大安區首例本土登革熱，但是個案潛伏期間都沒有出國，也沒有新北市登革熱管制區活動史，感染源待釐清。

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疾病管制署今日公布北市萬華區登革熱本土病例的基因序列比對結果，與新北本土病例只相差1個核苷酸序列，相似度99.8%，病毒應仍與中和、新店群聚病例屬同一來源；至於大安區的病例則持續定序中。

目前新北、台北持續有新的個案，曾淑慧受訪表示，與近期經歷颱風等疫情不利因素有關，而後續一個月將會是疫情防治關鍵期，地方政府已經啟動跨機關防治作為、機動防疫隊前往當地、國衛院也會派專家前往風險評估等；但也有一個好的跡象，就是近來氣溫確實轉涼，有利於疫情降溫。

曾淑慧指出，不過受到東北季風增強影響，北部及東半部地區降雨機率增加，雨後積水可能導致病媒蚊孳生，會提醒民眾主動落實「巡、倒、清、刷」清除家戶內外孳生源，下雨過後請再次巡視住家周遭環境，清除積水容器，降低病媒蚊密度。

疾管署也提醒，戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知旅遊活動史。