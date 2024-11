率團訪瑞典國會　陸委會副主委沈有忠：「和平四大支柱」致力兩岸現狀

▲陸委會副主委沈有忠(右四)、疾管署副署長羅一鈞(左四)率團訪瑞典。(圖/外交部瑞典代表處)

記者陳弘修/台北報導

陸委會副主委沈有忠、疾管署副署長羅一鈞應邀「台灣-瑞典國會議員協會」(the Swedish-Taiwanese Parliamentary Association)邀請,分別率團訪問瑞典,「同框」與10位跨黨派國會議員進行座談。沈有忠表示,感謝瑞典大力支持台灣參與國際組織,此行他也特別向瑞典國會議員們說明現階段兩岸關係,強調台灣會以「和平四大支柱行動方案」,建立穩定而有原則的兩岸關係,致力維持現狀與台海和平穩定。

這場在瑞典國會舉行的座談,是由「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉(Boriana Åberg)主持,與會者還包括副主席Mr. Mathias Tegnér、瑞典外交委員會國會議員兼自由黨外交發言人Joar Forssell等10位跨黨派國會議員,與會瑞典國會議員熱烈提問討論,展現堅決支持台灣的友誼。

歐柏莉在歡迎沈有忠與羅一鈞率團訪問瑞典時特別表示,瑞典國會每年均提出多項友台動議,不遺餘力支持台灣有意義參與國際組織,例如。世界衛生大會及國際刑警組織。

對於瑞典國會大力支持台灣參與國際組織,沈有忠也向國會議員們說明現階段兩岸關係。他強調,台灣將以強化國防力量、建構經濟安全、加強與民主國家合作、建立穩定而有原則的兩岸關係領導力的「和平四大支柱行動方案」,致力維持現狀與台海和平穩定。

羅一鈞則是向瑞典國會議員說明率團赴日內瓦參與世界衛生大會場外活動的經驗。他指出,台灣無法參與世界衛生組織不公平亦不合理,盼台灣未來能與瑞典強化公衛相關合作、尤其在抗生素耐藥性、全球大流行性疾病的防治等。

▲瑞典代表處代表谷瑞生。(圖/外交部瑞典代表處)

另外,我駐瑞典代表處代表谷瑞生在這場座談會中也以「讓我們歡迎台灣參與對抗氣候變遷的共同使命」(Let’s Welcome Taiwan Join the Common Mission against Climate Change)為題發表演講,呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與聯合國氣候變化框架公約締約方大會(COP29)。談到中國試圖透過扭曲聯合國大會第2758號決議排除台灣國際參與國際的論點與說法,谷瑞生除了駁斥之外,也感謝瑞典國會議員今年計提出21項友我動議,包括多項動議係支持我有意義參與UNFCCC等國際組織。

在與瑞典國會議員們的座談結束後,沈有忠訪團一行人也將拜會「瑞典國防研究院」(FOI)、瑞典國家中國中心(Swedish National China Centre)、斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI),期間並與瑞典媒體記者會晤。羅一鈞訪團成員則是拜會瑞典烏普薩拉大學及醫院、歐盟疾病管制署、瑞典公共衛生局及負責醫藥品與疫苗接種受害補償的LFF保險公司等單位。