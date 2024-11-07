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另類健身？女模跨坐舉重桿「摩擦下體」　專業人士驚罵：噁爆

另類健身？女模跨坐舉重桿「練摩擦力」，專業人士驚罵：噁爆。（翻自X平台）

▲女模跨坐舉重桿來回摩擦訓練「下體」。（翻自X平台）

圖文鏡週刊

巴西一名性感女模卡屋絲（Sarah Caus），近日上傳一段影片，顯示她在健身房裡使用舉重器材，但她的訓練方式很不一樣，是整個人跨坐在舉重桿上，讓下體訓練「摩擦力」。但卡屋絲這舉動，隨即引來專業健身者們的批評，並引發網友熱議。

從卡屋絲的影片可見，她在健身房裡使用舉重器材，但她跨坐在舉重桿上，下體來回摩擦。這段影片上傳網路後，隨即引來不少健身人士責罵，其中美國健身網紅史沃爾（Joey Swoll）就大罵：「這真的太噁心！」

卡屋絲跨坐在舉重桿上引來批評。（翻自X平台）

▲卡屋絲「摩擦下體」的行為引來批評。（翻自X平台）

史沃爾說：「這是我看健身房影片，有史以來最噁心的！」他還呼籲各家健身館應該多加注意這種人，並將其驅之別院。史沃爾更認為，卡屋絲之所以要拍這樣的影片，就是為了增加她在OnlyFans上的粉絲數。他還說，他並沒有要反對卡屋絲衝高粉絲數與賺錢，「但請你在家裡做，不要來健身房」。

另外也有其他健身好手拍諷刺片，批評卡屋絲的舉動，認為她的體液會弄髒弄臭舉重桿，相當沒有公德心。還有網友說：「我真的無法接受摸到這個器材。」、「這樣的行為竟然無法可管，真悲哀。」


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