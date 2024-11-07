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0403餘震破1700起「中部地震也多」　氣象署：不排除進入好發期

▲▼今年規模5以上的大地震較多。（圖／翻攝氣象署網站）

▲今年規模5以上的地震較多。（圖／翻攝氣象署網站）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣東部海域今日凌晨接連發生3起地震，中央氣象署研判，均屬於0403花蓮強震的餘震，氣象署地震測報中心主任吳健富指出，今年規模5以上的地震較多，可能帶出大大小小地震，今年中部地震也多，不排除進入地震好發時代，台灣各地都有地震發生的可能，地震難以預測，氣象署將持續觀察。

今年4月3日花蓮發生芮氏規模7.2強震，餘震持續不斷，氣象署統計至11月4日止，0403主震加有感餘震已發生1732起，規模7到6地震有9起，規模6到5地震有93起、規模5到4地震有566起，規模4以下地震有1063起。

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吳健富表示，今年規模5以上地震確實較多，除了花蓮以外，今年中部地震也蠻多，鄰近的日本也是如此，不排除進入地震好發時代，但是否為大地震帶出的餘震導致數量較多，還要再觀察。

吳健富提到，台灣25年來只有921跟今年0403這2起規模7以上的大型地震紀錄，大規模地震的經驗值不多，要再觀察後續發展，可能是0403強震帶出大大小小的餘震較多，日本今年地震頻率也確實較高，包括今年初能登半島、9月的北九州地震。

他指出，921跟0403地震都是板塊碰撞，但仍有差異，一個是應力累積到淺層發生，一個是板塊直接碰撞，而0403餘震延續時間確實有超出預期，從921經驗值來看，前半年較密集，持續到2、3年之久。

吳健富說，今年日本跟台灣規模較大的地震多，「多地震時代」是前地震測報中心主任郭鎧紋提出的名詞，今年彰化芬園、台南後壁也都有冒出多起地震，也可能進入地震好發時代，是否進入較新的「多地震時代」要再觀察。

他解釋，地震發生是菲律賓跟歐亞擠壓累積，達到無法抗拒程度就會釋放能量，可能累積到今年就比較多，中部今年也觀測到比較多地震，有些以前看不到的區域也陸續發生，彷彿連珠炮在各地出現。

吳健富表示，0403主震加上餘震超過1700起，餘震發生頻率跟強度逐漸遞減，但花蓮地震頻率還是較高，0403地震序列還沒結束，可能年底還會陸續出現，是否恢復到背景值，要以過去10年、20年發生頻率跟強度去觀察。

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