冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗！業者曝背後含意

▲樹蘭水餃包裝被批低俗。（圖／翻攝臉書／樹蘭水餃）



網搜小組／柯振中報導

台灣民眾相當愛玩諧音梗，不少店名都非常有創意。不過，近日某超市的冷凍水餃「樹蘭水餃」受到討論，有民眾指稱「這低俗名的水餃我買不下去」，貼文也在網路上紅了起來。事實上，對於取名的緣由，店家早已澄清過，是為了懷念阿嬤才如此取名，加上第一版的袋子校稿沒校好，才出現美麗的錯誤。

一位民眾日前到超市購物時，在冷凍貨架上看見了這款「樹蘭餃」的商品，離奇的名稱讓她忍不住拍了下來，並且上網向網友們分享，「這低俗名的水餃我買不下去」。

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貼文曝光以後，迅速在網路上爆紅，不少網友對此議論紛紛，「其實叫樹蘭水餃就沒問題了～硬要把水字去掉」、「樹蘭水餃可以，樹蘭餃就不好聽了」、「認同，滿低俗的，完全不會想買」。不過，同樣有人認為，「感謝推薦，下次就買這家來煮」、「有興趣，反而會想去買買看」、「這餃很有名，有實體店面。據說阿嬤真的叫樹蘭」、「不管你們說什麼？我都要去買來吃看看！讓商品被看見就是好的行銷。」

▲樹蘭水餃包裝被批低俗，業者貼出阿嬤的身分證。（圖／翻攝臉書／樹蘭水餃）



事實上，店家曾在臉書上解釋，老闆為了懷念阿嬤，才會創立品牌，並取名為「樹蘭水餃」。店家還同時附上了阿嬤的身分證，證實阿嬤的名字真的叫「樹蘭」。

▼樹蘭水餃包裝被批低俗。（圖／翻攝臉書／樹蘭水餃）



店家還說，包裝袋上印的之所以是「樹蘭餃」而非「樹蘭水餃」，是因為第一版的袋子校稿沒校好，不但店名有少字，地址也有少字，是個美麗的錯誤．顧客也因此認識了他們，所以才會在包裝袋上保留「樹蘭餃」的字樣。