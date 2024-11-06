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章魚燒不是第一名！日本3食物「吃1口就想丟」　PTT：台式屌打

▲▼ 京都錦市場，京都旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本有些料理其實不合台灣人胃口。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人到日本除了購物外，一定會品嚐當地的特色美食，就有網友好奇，在眾多的日本美食中，哪些食物最雷，吃一口就不想再吃了？貼文曝光，許多人點名章魚燒、珍珠奶茶、煎餃，「章魚燒真的不知在紅什麼」、「珍奶又貴又難喝」、「煎餃意外很難吃」。

有網友在PTT發文，「到日本吃什麼食物是笨蛋？」日本有許多好吃的美食，但是有些食物吃過一次就不想再吃，甚至吃一口就不願再吃第二口，「比方餃子，比方化學味超假的香蕉巧克力，還有什麼東西？」

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貼文曝光，除了章魚燒、珍珠奶茶外，最多網友提到的是煎餃，「章魚燒，台式的屌打」、「章魚燒都爛爛的不好吃」、「絕對是煎餃，沒吃過好吃的」、「大阪章魚燒軟趴趴有夠難吃」、「茶是茶珠是珠的，用蒟蒻假裝成珍珠」、「王將跟章魚燒，跟台灣比起來真的難吃到爆」、「肯定是名古屋的餃子，上次一吃直接吐出來，有夠難吃」。

還有網友提到，「大阪燒沒有之一，完全就是一坨屎」、「京都清水寺的小黃瓜，真的不要吃，鹹到快吐出來」、「火車便當，完全吃新鮮感氣氛用的，坐新幹線吃一次就夠」、「日本拉麵很難吃的居多，握壽司其實也很多很雷，居酒屋更是踩雷之王」。

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