陳玉珍控被打斷牙　蔡易餘喊請拿證據：不要到時候又去住院

▲陳玉珍控被打斷牙齒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠6日再戰《財劃法》，國民黨籍召委陳玉珍在藍委保護下，逕自宣布逐條討論，遇有異議條文直接宣布保留，僅花三分鐘就將法案送出委員會，現場混亂，藍綠爆發肢體推擠，事後陳玉珍指控自己牙齒被打斷。對此，民進黨團指出，陳玉珍今天被藍委圍住，像個公主，就是為了強行通過《財劃法》，是誰打斷她的門牙不得而知，應提出證據。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，陳玉珍今天被藍委層層保護，像公主般，而她的任務就是3分鐘通過《財劃法》，自己想要靠近陳玉珍溝通都被阻擋，是誰打斷她的門牙？是她身旁的藍委們失職嗎？還是混亂中自己人誤觸她？

民進黨團書記長蔡易餘指出，沒有任何畫面看到民進黨有人碰到陳玉珍的臉，陳玉珍不要再騙人，且她今天開會時都戴著口罩，誰知道牙齒是不是在開會前就斷了？重點是國地方官員都到財委會了，卻無法實質討論，現在陳玉珍卻要博取同情、說自己是被害者。

蔡易餘也提到，今天他這種身材，要靠近陳玉珍表達抗議也很困難，只要稍微靠近就會被游灝等藍委阻擋，而今天在混亂下藍委徐巧芯就扯掉他的鈕扣，根本無法接近陳玉珍。蔡易餘強調，陳玉珍門牙被打斷應提出證據，不要裝可憐等一下又要去住院。