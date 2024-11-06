藍白合作！財委會再審《財劃法》　黃國昌現場開直播飆綠營

▲藍白合作，財委會今再審《財劃法》。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

長達25年未能修改的《財劃法》，藍白兩黨這會期將力拼修法過關。立法院財政委員會4日在審查《財劃法》時，藍綠爆發衝突，今（6日）財委會續審，為防止民進黨擾亂議事，國民黨團6點發出甲動。近8點時，民眾黨立委也陸續到場，總召黃國昌更與藍委坐在一起低聲討論，並在一旁直播怒轟綠營4日衝突行為。藍白在《財劃法》再次顯現合作氛圍。

財委會4日審查《財劃法》，藍綠甲動，雙方一早就爆衝突，民進黨立委輪番提出會議詢問，並質疑議事程序，與國民黨立委多次爆發口角，雙方都拿起麥克風互罵，讓國民黨籍召委陳玉珍宣布會議休息，休息時則要求收回委員手中麥克風，再次引來民進黨立委不滿。

財委會召委陳玉珍今在臉書上表示，民進黨許多對財劃法提出問題的委員，根本連修法版本都沒有提出來。她已經連續好幾次會議都讓民進黨委員問好問滿，讓大家登記到沒有人要發言為止。希望今天要蓄意杯葛財劃法、不想讓地方均衡發展的委員，不要再次使用暴力，尤其不要傷害無辜的議事人員。

國民黨為《財劃法》發起早上6點甲動，民眾黨立委在8點時也陸續抵達現場，他們手拿蕭美琴、賴清德、潘孟安過去 當立委時對於修法《財劃法》的意見手板，認為民進黨就是在惡意阻擋修法。黃國昌一到現場時也先與國民黨立委低聲討論，隨後則在現場開啟直播，分享《財劃法》修法重點。