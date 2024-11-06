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曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

邦妮‧布魯透露自己將回到澳洲參加黃金海岸的「畢業週狂歡」，幫助當地「勉強合法」的高中畢業生們「轉大人」，因此受到澳洲家長們的聯署抵制。（圖／翻攝IG／bonnie_blue_xox）

▲邦妮‧布魯透露自己將回到澳洲參加黃金海岸的「畢業週狂歡」，幫助當地「勉強合法」的高中畢業生們「轉大人」，因此受到澳洲家長們的聯署抵制。（圖／翻攝IG／bonnie_blue_xox）

圖、文／CTWANT

爭議不斷的英國情色女優邦妮‧布魯（Bonnie Blue），今年3月才傳出邀請122名美國大學生到墨西哥舉行為期21天的馬拉松式性愛，10月又到英國諾丁漢特倫特大學與137名大學生舉辦了一場令人瞠目結舌的「新生週巡演」。當她透露自己下一步動作是回到澳洲參加每年11月底在昆士蘭州黃金海岸（Golden Beach）舉辦的「畢業週狂歡」（Schoolies Week），要幫助當地「勉強合法」的高中畢業生們「轉大人」，澳洲的家長終於忍無可忍，在網路上發起聯署，要求澳洲當局取消她的澳洲簽證並且禁止她入境。

25歲的布魯出身英國，但長居澳洲黃金海岸，透過在成人網路社群「OnlyFans」發布各種超乎想像的性愛企劃成為澳洲收入最高的AV女優之一。僅僅在今年，她就曾在美國大學生放春假時，邀請122名男大生與她一起到墨西哥度假勝地坎昆市（Cancun）進行長達21天的性愛馬拉松，並賺進20萬英鎊（約新台幣830萬元）。而10月又到英國諾丁漢特倫特大學與邀請137名大學生與她進行一場為期2週之久的驚人「新生週巡演」，賺進28萬英鎊（約新台幣1161萬元）。布魯不但收費與這些男性發生關係，還打著「幫助我拍片」的名頭，將這些性愛過程放上網路供人付費訂閱。

她日前宣布，即將返回澳洲參加即將在昆士蘭州黃金海岸的「畢業週狂歡」，邀請那些「勉強合法」的高中畢業生們加入她的「拍攝計畫」。雖然布魯宣稱這項面向高中畢業生的拍攝計畫，將會要求對方簽署一份同意書，證明出自自己的意願，並且保證沒有在24小時內飲酒或吸毒。不過憤怒的澳洲家長們已經在聯署請願網站「Change.org」上發起請願，要求澳洲政府取消對布魯發放的簽證，並且要求禁止她入境澳洲。該請願目前已經獲得數千人的聯署支持。

請願發起人「Bambi C」在請願書上指出，「她找到了尋找年輕男孩進行掠奪並錄製色情內容出售的絕佳機會。」Bambi還針對布魯的入境居留資格發起質疑：「這（指拍攝性愛影片）是她從英國到澳洲之後唯一的工作，這就是她如何為我們的社會做出貢獻的方式？」

澳洲兒童安全專家麥克維（Kristi McVee）也對布魯公布的拍攝計畫提出強烈質疑：「如果這是一個男性OnlyFans創作者針對『勉強合法』年輕女性發起的企劃，我們會奮起反抗，而且他們會被指責為戀童癖。」

不過布魯對此毫不在意，她告訴澳洲《每日郵報》，她的反對者是那些自認有權勢或要求超出範圍外權利的中年婦女（Karens）。：「她們只是忌妒，並且試圖讓我蒙羞。」布魯還主張：「我不是掠奪者，我沒有做任何錯事，那是他們（指年輕男性）的身體，那是他們的選擇、他們不可能一輩子都被媽媽所控制。」

此外，布魯還提到自己每天大概會收到300份左右的死亡威脅，而當她住在黃金海岸時，她必須雇傭2個全職保鑣每天形影不離的同行。

「畢業週狂歡」是一項在澳洲黃金海岸行之有年的傳統活動，每年11月底至12月初期間，無數剛畢業的年輕人會湧入此地狂歡。在這一週裡，年輕人們喝到爛醉、嗑藥、濫交、鬥毆是例行公事。當地的酒吧、飯店也會配合舉行各種活動助長氣氛。雖然這一週的狂歡活動代表著高中畢業生們告別學生時代和學校的禁錮，真正踏上成人之路，不過每年狂歡至少都有數十至上百人因為酗酒、吸毒、鬥毆等行為被捕，2009年甚至有超過630人被捕。

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