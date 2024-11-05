桃園南洋美食節創異市集11／9~10登場　體驗多元文化

▲桃園南洋美食節創異市集11/9-10日建國公園登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園後火車站是最早發展東南亞文化的聚落，為讓更多民眾了解桃園市多元文化特色，桃園市桃園車站商圈協會5日於協會，辦理「南洋美食節創意市集」活動前記者會指出，協會於11/9至10(本週六、日) 在桃園區建國公園草坪(桃園區桃鶯路89號)，舉辦桃園南洋美食節創異市集、野餐佈置比賽活動、歡迎大家來逛逛，讓味蕾環遊世界。

▲桃園南洋美食節創異市集推出東南亞美食。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園車站商圈協會理事長楊慧青表示，桃園火車站因便捷交通，成為新住民與移工聚集的聚落，許多東南亞餐廳紛紛開設，是愛好東南亞美食者的天堂，而滿街的越南、印尼、泰國等外國文字的市招，讓桃園後站猶如東南亞街頭，桃園車站商圈協會希望藉由活動讓更多人來認識東南亞的文化特色，兩天的活動有各國美食、創異市集、野餐佈置比賽、東南亞服飾體驗、精彩表演、摸彩，好康多。

▲台越創意餐包。（圖／協會提供）

記者會也邀請了在地的桃園區豐林里簡士強里長、春日里簡郁陞里長，在地店家於建國路的東南亞雜貨店佶洋貿易有限公司店長黃士育，在大林路與延平路口的莎哇迪泰式料理餐廳陳燕麗、陳定華夫婦，桃園市新移民女性關懷協會理事長吳秉蓉、總幹事李翠玲等人士一起為活動揭開序幕。

桃園南洋美食節精采活動內容包括：精彩異國才藝演出及摸摸好禮送無數，在美食與創意市集之外，活動現場表演安排多場異國才藝，展示東南亞各國的傳統舞蹈、音樂及戲劇等文化藝術，讓民眾前來參觀不一樣的異國風情。還有豐富的大獎等你來摸彩。

即日起凡在活動特約商店消費滿1000元，即可活動期間在南洋美食節現場免費體的東南亞服裝一次。另外，活動期間推出的創意商品，包括台越創意餐包、泰式無酒精調酒及東南亞熱門小零嘴等，有許多預購優惠，歡迎上網預購。