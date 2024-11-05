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美選今投票防暴動！白宮、賀錦麗住處架2公尺圍欄　首都戒備

▲▼ 白宮架起圍欄。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮架起圍欄。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選選情膠著，為了預防接下來這幾日可能出現的政治動亂，白宮、國會大廈、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在華盛頓特區住處周邊均已架起新的維安圍欄。

國會山報、今日美國報等報導，美國特勤局在白宮、財政部、拉法葉廣場（Lafayette Square）、海軍天文台（Naval Observatory）、賀錦麗住處架起高約8英尺（約2.4公尺）金屬柵欄，其中國會大廈附近也擺出「警戒線：請勿穿越」的標示。

▲▼ 美國白宮對面的拉法葉廣場周邊架起防攀爬的防暴圍欄。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮對面的拉法葉廣場周邊架起防攀爬的圍欄。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 國會大廈外圍劃設警戒區。（圖／達志影像／美聯社）

▲國會大廈外圍設立警戒區。（圖／達志影像／美聯社）

這些柵欄是在選舉日登場之前架起，但這一幕也讓部分民眾覺得這是不祥之兆，因為這讓人意識到可能發生政治動亂，例如2021年1月6日的國會暴動事件。77歲女子瓊斯（Rose Jones）來自北卡羅來納州，計畫只在華盛頓特區待上1天，但來到白宮周邊之後卻發現已經設立警戒區，直言這讓人失望，「孩子們想參觀白宮，但他們現在看不到了」。

如此之外，特勤局也在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）會議中心部署實體維安措施，因為此處將是川普現身選舉之夜的地方。賀錦麗將在母校霍華德大學（Howard University）度過選舉之夜，屆時將進行交通管制，封閉街道。

▼佛州西棕櫚郡會議中心架起臨時圍欄。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國佛州西棕櫚郡會議中心架起臨時圍欄。（圖／達志影像／美聯社）

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