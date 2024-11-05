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川普賀錦麗催出7600萬人提前投票　本屆美選「數十年最受矚目」

▲▼2024美選,賀錦麗,川普。（組圖／路透）

▲2024美國選戰激烈。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

儘管有民調顯示選民對川普和賀錦麗的好感都不算高，但本屆美國總統大選堪稱數十年來最受矚目的一次；美國國內擔心開票後再次上演「國會山莊暴動事件」，甚至更恐怖的情況，目前已逾7600萬選民完成提前投票，接近2020年大選總投票數的一半。

紐約時報報導，搖擺州北卡羅來納州提前投票數衝到450萬張，破以往紀錄；喬治亞州的400萬票也創新高。賓州雖爆出未能送達郵寄投票，以及太早結束收取選票等業務過失，提前投票人數也有170萬。

追蹤投票動態的佛羅里達大學政治學教授麥克唐納表示，考量本次提前投票趨勢，本屆大選總投票率大約介在2016年及2020年之間，雖然激發不出2020年的67％高點，但投票率會是美選史上數一數二高的。2020年大選時，總計約有1.6億人投票，截至2022年，美國人口總數為3.3億多人。

過去2次選舉中，民主黨強調提前投票的重要性，並將其化為選戰優勢，而今年川普陣營也在提前投票上催票催出進展，但不能忘記的是，川普本人曾多次宣揚郵寄投票存在大量弊端，川普這次疾呼支持者完成提前投票，與他鮮明的政治主張相矛盾。

民主、共和兩黨的選民在「從大選當天投票改為提前投票」的看法上有顯著的變化，截至本月2日，57萬名完成投票的共和黨人中，逾40％在2020年大選時是當天投票的，反觀民主黨人，願意從當天投票改為提前投票者，比例僅佔12%，不過民主黨人本來就有更多是提前投票的人。

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