AIA友邦人壽總經理侯文成　獲頒企業家最高榮譽「優良商人獎」

▲友邦人壽總經理侯文成（中）自經濟部次長陳正祺（左）及全國商業總會理事長許舒博獲得獎項。（圖／AIA友邦人壽提供）

財經中心／台北報導

中華民國全國商業總會舉辦第78屆「金商獎」頒獎典禮，AIA友邦人壽總經理侯文成因在保險創新、員工照顧與企業社會責任表現卓越，獲頒象徵我國企業家最高榮譽「優良商人獎」的肯定。

侯文成得獎後表示，「獲此獎項我感到無比喜悅與榮幸，這份榮譽不僅屬於我個人，更屬於AIA友邦人壽整個團隊。每一份榮耀背後，都有著更大的責任和期待，我會繼續以謙卑和敬業的態度，持續追求更好，因為只有更好沒有極限。」

侯文成自2012年加入AIA友邦人壽台灣分公司，並自2015年起擔任總經理，擁有超過30年的壽險經驗，成功拓展公司業務。秉持保險業「保障、安心、計畫未來」的商品精神，專注於開發具退休、財富傳承和保障的保險產品。

除了致力推廣具保障核心價值的創新保險商品，侯文成更重視為員工打造生活及工作平衡的工作環境，支持推動友善職場，創造員工的歸屬感，提升員工生產力，進而增加客戶滿意度，形成共好的團隊精神。

另外，秉持友邦保險集團「健康長久好生活」的品牌承諾，侯文成更積極推動企業社會責任。除了長期贊助支持身心障礙家庭與環境公益，為了加強台灣足球運動教育的推廣，自2023年起主辦「AIA x Spurs國小足球菁英盃」，為本地兒少足球提供頂級培訓資源，深耕台灣體育基層。

抱持深耕台灣保險產業理念，AIA友邦人壽成為業界唯一自2005年起，年年獲得金管會「提高國人保險保障方案」績優獎勵的壽險公司；靈活的商品創意，自2011年始已十度獲「保險信望愛獎」肯定。

另外，AIA友邦人壽自2018年第六度獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」、2023獲得台灣保險卓越獎「人才培訓專案企劃卓越獎」等多項人力發展相關獎項的認同。

中華民國優良商人選拔採接受全國各級商業團體（含全國商業總會）推薦合格人士參選，審查結果並報請經濟部核定。此屆共54位成功企業家獲得「優良商人獎」的肯定。

▲友邦人壽總經理侯文成獲頒「優良商人獎」。（圖／AIA友邦人壽提供）