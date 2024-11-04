PO文外籍流浪漢Show英文可永居　移民署駁斥：需符合很多條件



▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

13日Dcard論壇有PO文「外籍流浪漢Show英文可永居?」 移民署4日鄭重澄清：外籍人士來台符合永久居留有很多條件，駁斥論壇所言非屬實。移民署指出：有關民眾於Dcard論壇發文「只要在台灣住連續5年，每年183天以上，這樣就能申請永久居留了嗎」資訊、移民署表示，外國人申請在台永久居留，除須在台合法連續居留5年，每年住183天以上外，尚需有相當之財產或技能，足以自立才能申請永久居留權。

移民署進一步說明：外國人在台永久居留權條件，包含持居留證在台合法居留逾5年，每年居住183天以上者；這兩項是申請永久居留基本要件，另依據《入出國及移民法》相關規定，申請永久居留證需「在台無犯罪紀錄」「18歲以上」「符合我國家利益及需有足以自立之相當財產或技能等要件，現行財產或技能之相關規範包括最近1年薪資達基本薪資2倍」「在我國之動產或不動產估價總額逾新台幣5百萬元」或「考取台灣政府機關核發之專門職業及技術人員或技能檢定證明」等。

移民署說明：為配合政府整體留才攬才政策，針對近年外籍人士具備「高級專業人才」資格者，在申請永久居留時，得不受上述5年居留期間之限制，另其配偶、未成年子女或因身心障礙無法自理之成年子女亦可同時申請。

外籍人士如具特定專業人才資格者，在申請永久居留時，則僅須合法連續居留3年，平均每年居住183天，申請永久居留權獲得許可後，配偶及未成年子女或因身心障礙無法自理之成年子女於居住滿3年，才可以申請永久居留。移民署未來將持續配合政府延攬外籍專業人才來台，鬆綁相關規定，並努力營造友善的國際移民環境，以吸引國際人才來台深耕發展。

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