印度這檔股票太神　股價一天暴漲6.69萬倍

記者詹雅婷／綜合報導

印度小型股Elcid Investment近日受到關注，因為在10月29日這天股價出現前所未有的飆升，單日飆漲6.69萬倍，從3.53盧比（約新台幣1.34元）漲至23.625萬盧比（近新台幣9萬元），且隔日繼續上漲，股價來到24.806萬盧比，總市值接近500億盧比。隨著股價大漲，這間鮮為人知的非銀行金融公司已成為印度股價最高的公司。

The Business Standard等報導，Elcid總部位於印度孟買，主要業務圍繞股票、債券、共同基金等投資，但多年來以異常低的價格交易，自2011年以來，股價維持在約3盧比的價格，但每股帳面價值其實高得多，為58.52萬盧比。這狀況讓許多股東不願出售股票，交易量極少。

這次Elcid股價之所以能大幅飆升，主要是由印度監管部門推動。此前，證券交易所舉辦特別會議，旨在評估類似Elcid這種股價遠低於其帳面價值的公司，提升流動性、協助發現這些股票的公平價格，使其更接近其帳面價值。隨後，在印度證券交易所為準確評估控股公司價值推出的特別電話拍賣會上，Elcid股價大幅飆升。

東方財富網指出，Elcid股價飆升的背後有3個關鍵因素，分別是低估和帳面價值、特別認購拍賣會、印度證券交易委員會的監管框架。今年6月，印度證券交易委員會為特定控股公司引入新框架，允許在沒有任何價格區間的情況下，參與公允價值發現的特別拍賣，這項決定使Elcid找到新的、更高的估值。