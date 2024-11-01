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神級炒麵Indomie營多麵攜手NewJeans擔任全球品牌大使　共創青春活力新形象

▲▼Indomie營多麵攜手NewJeans擔任全球品牌大使。（圖／業者提供）

圖、文／營多食品提供

享譽全球的經典品牌Indomie營多麵，宣布與全球矚目的人氣天團NewJeans合作，正式成為Indomie營多麵全球品牌大使。NewJeans以其現代、活力、清新且符合Z世代審美的音樂風格和視覺美學而聞名，將與Indomie營多麵共同展開青春無限的品牌新篇章！

Indomie營多麵擁有超過50年歷史，行銷遍佈全球100多個國家/地區，深受全球消費者喜愛，根據2024年度凱度(Kantar)品牌報告，Indomie營多麵被評為「全球最受歡迎的速食麵品牌」和「全球最受歡迎的清真速食麵品牌」，且連續8年獲得「全球三大最受歡迎食品品牌」殊榮。

Indomie營多麵宣布與NewJeans攜手，透過全球活動「Oh My Good! It’s Indomie」，希望引領全世界的年輕世代，展現創新、積極的生活態度，傳遞Indomie營多麵積極正向的品牌精神。

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) 董事Axton Salim表示：「我們很高興邀請NewJeans成為Indomie營多麵的全球品牌大使，也非常開心成為第一個與她們合作的東南亞品牌。NewJeans的音樂風格和成員的個人魅力不僅受到K-pop粉絲的喜愛，也深入大眾內心，與Indomie營多麵的有趣、活力和積極正向的特質完美契合。此次合作正是Indomie營多麵在全球市場拓展的一大步，更將我們與年輕一代的距離拉近。」

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) 國際事業部副部長Elly Betty也說到：「本次的全球活動將伴隨著Indomie營多麵全新廣告片的推出，而這股熱潮也將透過多國的豐富活動持續延伸，讓大家盡情感受『Oh My Good! It’s Indomie』的熱情。」

NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein作為品牌大使，也透過一段溫馨的影片向全球Indomie營多麵粉絲問好，除了表達興奮之情，對於與 Indomie 即將展開的活動也感到十分期待！

喜歡Indomie營多麵及NewJeans的朋友，千萬不要錯過這波#OhMyGoodItsIndomie活動熱潮！活動將於2024年11月1日起，在台北信義區、西門町LED廣告看板上揭開序幕！更多相關資訊請持續關注Indomie營多麵官方YouTube頻道（@Indomieglobal）、Facebook粉絲專頁 （Indomie 營多麵-台灣）及Instagram專頁（@indomie.tw），快來加入#OhMyGoodItsIndomie活動，一起參與這一系列精彩的線上和線下活動吧！

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