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國人「預期退休金1403萬」僅35%有信心達成目標

▲▼ 退休準備,理財目標,財務規劃,健康,體魄,兼職收入,退休金。（圖／苼莛國際生技提供）

▲相關調查發現，超過六成受訪者將「退休準備」視為重要的理財目標，但也有超過六成受訪者尚未開始具體的退休規劃。

圖、文／香港數碼行銷

「好好退休準備平台」針對台灣民眾的退休準備狀況，在今年七月進行大規模調查。調查結果顯示，超過六成受訪者將「退休準備」視為重要的理財目標，並預期所需的退休資金達到1403萬元，比疫前的1111萬元增加近300萬元。然而，僅有35.3%民眾表示對達成目標有信心，較2020年的40%下滑4.7個百分點。

提早開始財務規劃
近年比特幣價格上漲，「財務自由，提早退休」的概念開始流行起來。這次調查也反映國人對退休準備的意識有所提升；不過，超過六成受訪者尚未開始具體的退休規劃。

調查中另一個亮點是，受訪者預計的平均退休年齡為62.5歲。專家建議，從30歲至40歲開始，每月投入5000到8000元，以4%到6%的年化報酬率來計算，到了65歲退休時，大約可以累積600萬到800萬元的退休金。他們表示，透過定期定額的方式，民眾可以逐步積累退休金，達到穩定的長期財務目標。

財務以外的規劃
除了財務方面的規劃，財經專欄作家畢德歐夫指出，許多退休人士面臨以下三大危機：首先，由於缺乏穩定收入，儲蓄逐漸減少；其次，將希望寄託於股市，期待通過投資獲得高回報，但實際回報往往有限；最後，退休後失去了社會地位，感到迷茫無措。他強調，現代人壽命越來越長，即使提早退休，也意味著至少還有30年的生活要過。所以，健康體魄、兼職收入和發展嗜好是安享退休生活的關鍵。

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