不減碳沒訂單中小企業好焦慮　南投縣工策會與暨大辦論壇找解方

▲「碳焦慮」席捲企業界，產官學界齊聚暨大攜手探究解方。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

碳費將於明年元旦開徵，台灣中小企業界普遍因面對眾多減碳的國際標準或政策卻毫無對策下，而產生嚴重「碳焦慮」；南投縣政府工商發展投資策進會、國立暨南國際大學日前共同舉辦「展望ESG與永續環境下的數位青創發展趨勢論壇」，期待可以協助工商業界找到解方。

當天會中邀請敏實科技大學副校長林文燦、中華永續商道聯合會理事長詹家和、暨大教授劉一中、郭明裕，以及邦泰複合材料公司顧問路暢平對談演講：內容切入台灣面對減碳、ESG與永續所面對的務實問題，指出台灣中小企業占比高達98%，其中約19萬家企業受供應鏈或外銷歐盟要求，須做碳盤查，否則即陷「沒有減碳，就沒有訂單」窘境，顯示碳能力、綠色永續已成企業國際競爭力的關鍵要素。





本次論壇也吸引眾多工商業界與地方人士熱烈參與，儘管許多與會廠商認為這一波減碳與徵收碳稅議題，都是針對全台前五百大的企業與生產大廠，而南投產業結構偏向中小型且傳統廠房，可以不用緊張；但與會講者也特別提醒，當接到需要外銷合作的上中下游協力廠商訂單，未來都會有關連，若無產品與零組件的碳足跡認證，「可能連報價的機會都沒有」，更甭提工廠有訂單。



暨大研發長戴榮賦教授也指出，南投雖然屬農業縣，但在地經營農林漁牧或觀光業者也很焦慮、尋求具體的解方，特別是山區土地是否有機會因造林或進行相關農業發展而取得碳權？林文燦回應說明，台灣第一個通過環境自然碳匯的造林專案其實就在南投的竹山木屐寮滯洪生態園區，目前預估30年可取得605公噸二氧化碳當量（CO2e）碳權，即使未來能賣出也不夠貼補查驗成本，卻甚具指標意義。



詹家和則針對方法學，強調產、官、學界等方面整合的重要性，並介紹產業界可能面臨的問題，以及未來在人才培育方面更該重視的方向，並推崇暨大擁有得天獨厚的豐沛能量與環境，可更積極推動淨零碳排與永續議題；暨大副校長曾永平表示，暨大今年榮獲台灣企業永續獎（TCSA）金獎，更連續7年被評定為全球前50大的綠色大學，名列國立綜合大學的第1名，面對全球氣候變遷挑戰下，該校可為台灣社會的永續未來扮演更重要的角色。