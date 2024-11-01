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改善心臟無力！專家說這成分能保護心肌　讓心臟更有力

▲▼ 。（圖／業者提供）

▲因為年齡增加，專家示警，若不重視心臟保養，容易造成心衰竭，嚴重更是要人命。（圖／圖庫123RF授權）

生活中心／台北報導

50歲之後是否開始感到容易又累又喘？和朋友爬山卻跟不上同伴，爬樓梯還喘到跟不上鄰居阿嬤的腳步！這恐怕不是單純的體力不好，而是潛在心臟問題開始慢慢顯現。專家表示，隨著年齡逐漸增加，心臟細胞逐漸老化甚至死亡，若不重視心臟保養，容易造成心衰竭，甚至面臨死亡風險。

心臟是維持人體各項機能正常運作的關鍵器官，每天不停跳動，連睡覺時間都持續工作，堪稱人體中最耗能的器官。

國防醫學院生命科學博士及藥師（高雄醫學院藥學系畢）的趙健良藥師/博士表示，隨著年齡增長，受到各種外來的壓力或自由基的傷害，加上生活作息不良等習慣，幫助心臟修復的間質細胞也會隨之下降，30歲大概是100%，到了60歲就只剩下7成，只要是損傷就是不可逆，而心臟細胞死亡也是心臟衰竭很重要的病理變化之一。

要怎麼樣警覺心臟出問題？趙健良指出，一般人若從事日常活動突然變得容易氣喘吁吁，抑或是變得容易疲倦，即便透過短時間休息仍無法改善，可能就要注意 !

例如退休後有日常運動習慣的人，以前吃飽飯都固定散步半小時，但現在走15分鐘就氣喘如牛，甚至連回家爬個樓梯走2層就需要先休息。也遇過40歲後的上班族群，以前整天體力充沛，不需靠咖啡提神。現在一到中午就開始呵欠連連，一天三杯咖啡都還是無精打采，小睡片刻也不見好轉。

如果本身生活作息不良，像是抽菸、酗酒、激烈運動、久坐不起、三高(特別是高血壓、高血脂、高血糖)、睡眠呼吸中止等族群都屬於高風險，依照美國心臟協會標準，三高等代謝症候群都是心臟無力(衰竭)的高危險群，建議應該要提早認真保養心臟。

目前具心臟保健功能的成分不多，除了最常見的Q10外，近來最新科學研究顯示，松果菊苷（ECNS）有保護心臟細胞、抗氧化及改善心臟的能量工廠-粒線體的功能。

趙健良說明，這是來自管花肉蓯蓉萃取物成分，在具一定學術影響力的《細胞與分子醫學期刊》中發現，ECNS能夠逆轉心臟衰竭所發生的心肌肥厚、心肌間質纖維化（容易造成心律不整跟缺氧）及細胞凋亡，幫助改善心臟功能，並保護心臟裡面的微結構，特別是心臟肌肉細胞中有能量工廠之稱的粒線體功能，是保護心臟收縮力量來源的關鍵。

▲▼國防醫學院生命科學博士及藥師（高雄醫學院藥學系畢）的趙健良藥師/博士。

▲國防醫學院生命科學博士及藥師趙健良。

趙健良指出，輔酶Q10是心臟中的重要能量轉換因子，相關研究亦顯示，人體在50歲之後，身體中的Q10含量僅剩年輕時的一半，導致心臟出現心臟無力的狀況，若能適當補充具有克服心臟老化的作用。

而一般Q10為氧化型，趙健良指出，人體食用進體內後，須再轉換成還原型Q10（QH）才具活性可以發揮作用，但也因為年齡增長，體內的轉化酵素又會隨之下降，會建議40歲以上者要補充「還原型的QH」較佳。

要保養心臟只有補充QH是不夠的！「ECNS搭配上QH，可以發揮『1+1>3』的效果」趙健良表示，ECNS具有保護心臟細胞作用（特別保護到粒線體功能也就是心臟收縮力量的關鍵），再加上心臟產能輔助因子-QH所形成的專利配方，該配方經科學實驗及專利證實具有預防心肌無力、幫助心臟無力改善、幫助心臟機能改善，有效幫助提升活力耐力2倍及減少疲勞感65%，比起一般單獨補充QH，會更有利於提升心臟肌肉能力，消除疲勞。

要避免心臟無力，最重要仍然是從生活型態改善起。專家博士提醒，平常應該要注意控制血壓、血糖、膽固醇、體重。在飲食方面，以低脂高纖為原則，減少攝取鹽分、糖分、油炸食物（三少-少油、少鹽、少糖），也建議戒菸、戒酒，養成每天適度運動，建議以有氧運動為主，並養成規律作息的好習慣。

也建議從40歲開始提早保養心臟，多補充相關營養，例如ECNS、QH (還原型Q10)、魚油等，尤其是ECNS從一般食物中獲取不易，建議可由保健補充品中攝取。

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