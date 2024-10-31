亂切健康器官、往病人體內塞結石　陸「惡魔醫生」被判刑17年！

▲湖南「惡魔醫生」劉翔峰。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南「惡魔醫生」劉翔峰為了賺取額外的手術費用，竟故意誇大病情，割掉病人健康的器官，甚至硬塞結石進病人的體內。法院31日宣判，劉翔峰因故意傷害罪、受賄罪等執行有期徒刑17年，並處罰金42萬元（人民幣）。

劉翔峰原本是湖南長沙中南大學湘雅二醫院的副主任醫生，兩年前，他被爆料為了賺取額外的手術費用，故意誇大病人的病情，切掉病人健康的器官，甚至還將結石塞入病人體內，製造出「病情」。

網路上的爆料指出，2018年，有一名88歲的老太太因肚子長了巨大的腫瘤來就醫，劉翔峰替老人取出腫瘤後，塞了幾個不起眼的小結石進去。老太太回家沒幾天，又很快因為小結石腹痛難耐就醫，劉翔峰於是再次替老太太進行手術。

還有一名52歲的男子，因罹患直腸癌就醫，劉翔峰替它切除腫瘤之後，堅持要做人工肛門，導致男子每天都必須掛著「屎袋」。但男子的家人後來向醫療同業打聽後，卻得知腫瘤離肛門有8至12公分，位置較遠，沒必要做人工肛門。

類似的案例不只一起，劉翔峰也被許多網友指控，常以「快死了、沒救了」來恐嚇病患，讓病患支付高額醫藥費。

根據法院判決，劉翔峰在湘雅二醫院工作期間，為牟取額外手術費用，單獨或夥同被告人羅原燈誇大患者病情、虛構患者病症，給6名不具備相關手術指症的患者實施手術，導致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷。

法院也提到，劉翔峰利用職務便利，在引進醫藥產品上為他人提供幫助，收受賄賂66萬元。劉翔峰利用主持或參與手術的工作便利，收受醫藥產品銷售人員回扣358萬元，非法侵佔價值193萬元的手術耗材。

法院審理認為，劉翔峰犯罪情節嚴重，社會影響極其惡劣，應當依法從嚴懲處；同時，劉翔峰有自首、坦白、退繳違法所得等法定、酌定從輕情節，遂對劉翔峰以故意傷害罪判處有期徒刑10年；以受賄罪判處有期徒刑3年，並處罰金10萬元；以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑3年，並處罰金12萬元；以職務侵佔罪判處有期徒刑3年，並處罰金10萬元；數罪併罰，決定執行有期徒刑17年，並處罰金42萬元。

根據公開資料，劉翔峰生於1974年8月，湖南省益陽市人，1998年畢業於中南大學湘雅醫學院，畢業後，一直從事肝膽胰外科臨床工作。2008年留學美國研修消化道腫瘤的分子生物學基礎研究、基因檢測及治療。

諷刺的是，2019年時，醫院還曾在官網發表劉翔峰的正面宣傳，稱他被患者緊緊握住雙手，再三感謝「救命之恩」。

▼醫院曾為劉翔峰做正面宣傳。（圖／翻攝微博）

