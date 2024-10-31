協商要讓所有人都有台階下！　「喬王」王金平開課！3天近千人報名

▲王金平開設溝通協調課程。（圖／翻攝網頁）



記者崔至雲／台北報導

行政、立法兩院目前陷入中央政府總預算僵局之際，有「喬王」稱號的前立法院長王金平，將首度開線上學習平台傳授「溝通協調課」，該課程29日中午12時開放預購，3天時間就有933人報名，早早超過原目標100人。而根據主辦單位釋出的「溝通協調課程」預告片中，王金平強調，遇到衝突要找到問題的核心，先讓大家表達意見、抒發情緒，等到時機成熟再找到雙方都能接受的方案，讓所有人都有台階下。

根據該課程網頁透露，擔任17年立法院長的王金平，總計主持了799次協商，成功率達77%，他也將在課程中首次解密九月風雲、太陽花學運等真實事件，因此也引發關注。

王金平也為了此次線上課程對著鏡頭談到，「從政40年，很多說我很會喬事情，有人叫『喬王』，其實喬就是溝通、談判、協調，是一種把事情處理好的能力，美國總統為了預算，要跟國會喬；南北韓為了和平，也要喬。」

王金平說，「你在外面做工作，還是去市場買菜，也都需要橋，學會談判協調，你的人生會完全不同！立法院長的工作，就是協調不同意見的人，讓事情順利的運作，很多人覺得喬是操作、控制，但其實真正的喬是傾聽、是合作。」

王金平提到，「在這堂師傅課程裡，我會跟你分享真實的案例，讓你了解我的思考方式，還有處理事情的方法，談判協調的焦點一定是人，先處理情緒，在處理事情，過程中多聽多問少講，挖掘對方真正的需求，你有機會找到雙贏的方法」、「遇到衝突要撇開表象，找到問題的核心，先讓大家表達意見、抒發情緒，一定要有耐心，等到時機成熟再找到雙方都能接受的方案，讓所有人都有台階下，希望把這些經驗傳承下去，讓你提升談判協調的能力，未來面臨人生重要關卡的時候，能夠做出更好的判斷，談出更圓滿的結果」。

該課程已在線上課程平台開放預購，2025年1月22日開課，預計2.5小時的課程費用為新台幣2980元。截至今天上午11時為止，已經有933人報名，超過原目標100人。該平台也提到，王金平課程個人收入，將全數捐作公益使用。

